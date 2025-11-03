„Nițel prea infidel” la Ploiești. Un spectacol cam „subțire”

Vineri, 31 octombrie 2025, la Casa Sindicatelor de la Ploiești au venit din nou cei de la Teatrul Roșu cu o nouă piesă: „Nițel prea infidel”. Deși ultima dată când am fost la un spectacol al Teatrului Roșu, nu am plecat prea încântați, faptul că făcusem o pauză destul de lungă de la astfel de evenimente, ne-a făcut să ne luăm bilet. „Hai că, la cât costă, și dacă zâmbim puțin tot ieșim pe plus”, a fost concluzia.

Așa că vineri, 31 octombrie, de Halloween, de la ora 19:00, ne-am înființat la Casa Sindicatelor, sala de bază când vine vorba despre organizarea evenimentelor de acest gen în Ploiești.

„Se spune că ulciorul nu merge de multe ori la apă, dar Mirel a dus viața de trântor prea departe! Din bărbat râvnit, devine o povară pentru femeile din viața lui, care decid să ia măsuri drastice. Ce urmează? Un adevărat joc de-a „dă-mi-l mie” și „na-ți-l ție”, într-o comedie savuroasă”, era prezentarea oficială a piesei.

Subiect simplu, real, actual: un triunghi amoros

Subiectul este simplu dar complicat totodată. Este vorba de un fel de „triunghi amoros”. Un bărbat pleacă de la soție la amantă, dar cele două devin prietene. Și, astfel, ajung să se plângă una alteia de bărbatul pe care îl împart.

Când concluzia la care ajung este că bărbatul nu este ceea ce își doresc niciuna dintre ele, soluția care le vine în minte este să îl paseze unei a treia femei.

Din păcate pentru ele, oricât ar încerca să găsească motive pentru care un bărbat ca el este un câștig, iată că nu au prea mari sorți de izbândă. Evident că bărbatul respectiv a ajuns să fie considerat o „afacere proastă” pentru amândouă.

Spectacolul, destul de slăbuț dealtfel, a stârnit totuși ceva râsete în sală. Comicul de situație se combină cu replicile amuzante și, per total iese ceva haios, numai bun de digerat într-o seară de weekend de toamnă.

Nu pot să nu remarc însă o scădere a calității spectacolelor prezentate de Teatrul Roșu. Dacă la început veneau la Ploiești cu comedii care te făceau, efectiv, să rămâi fără aer de râs, iată că ultimele spectacole au pierdut mult din acest „avânt”.

Am văzut că mai urmează diverse spectacole anunțate la Ploiești pentru acest final de an. Sper să fie mai bine structurate, mai spumoase (pentru că este clar, cei de la Teatrul Roșu sunt calați pe comedii) și să stârnească în sală mai multe hohote de râs și aplauze, așa cum o făceau la primele spectacole.

Publicul ploieștean este mai avid de evenimente

Ca o remarcă, în ceea ce privește spectacolele din ultimul an, am constatat cu plăcere că sala Casei Sindicatelor, așa învechită și incomodă, a început să adune din ce în ce mai mulți oameni. Este un semn că publicul ploieștean chiar își dorește să participe la evenimente, fie că sunt spectacole d eteatru, de magie, muzicale sau pentru copii.

Dacă în 2023, abia se aduna o treime de sală, acum, în 2025, sala adună peste jumătate, spre două treimi din capacitate. Asta nemaispunând că anumite spectacole, de renume, de țin cu evenimentul „sold out”.

Tocmai de aceea, acest public ploieștean merită spectacole de calitate pentru că, evident, se îndreaptă spre aceste manifestări artistice. Dar, așa cum an de an a crescut numărul evenimentelor desfășurate aici, la Ploiești, tot așa mă aștept ca, pe viitor, să crească și calitatea spctacolelor. Nu de alta dar Ploieștiul este, totuși, orașul lui Caragiale. Și este o adevărată blasfemie să nu aduci comedii de calitate la Ploiești 😉