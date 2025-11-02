Aer irespirabil la Ploiești. „Miroase îngrozitor în tot orașul”

Mai mulți ploieșteni au reclamat, duminică seară, aerul irespirabil din Ploiești. „Miroase îngrozitor în tot orașul”, s-au plâns oamenii.

Duminică seară, la scurt timp după lăsarea întiunericului, mai mulți ploieșteni au început să reclame faptul că aerul este irespirabil în oraș.

Astfel de sesizări au existat în zona de Sud, la Vest, dar inclusiv în centrul Ploieștiului.„Miroase de mori. Nu poți să respiri”, ne-a scris un cititor la redacție.

„În tot orașul miroase îngrozitor, inclusiv în zona centrală. Nu putem respira”, ne-a semnalat un alt cetățean.

„Miroase îngrozitor în Vest. Ne sufocăm. Am încercat să aflu ce se întâmplă, dar nu am reușit”, s-a plâns un alt ploieștean.

Sesizări la dispeceratul Primăriei Ploiești

Inclusiv la Dispeceratul Primăriei Ploiești, oamenii au semnalat aerul irespirabil din Ploiești.

Duminică seară, la 0244.984, au fost primite sesizări din zona de vest, dar și din zona centrală, de pe strada 1907.

Fără depășiri pe calitateaer.ro

La fel ca și în alte cazuri similare, pe calitateaer.ro, nu existau semnalate depășiri la indicatori precum benzen, etilbenzen sau hidrogen sulfurat.

Din contră. La anumiți indicatori, datele relevau faptul că măsurătorile erau aproape de 0.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere Direcției Județene de Mediu Prahova.