Operațiunea „Jupiter 4”. Prejudiciu de peste 175 de milioane de lei

Luni, 3 noiembrie 2025, au avut loc percheziții în mai multe județe din țară în cadrul operațiunii „Jupiter 4”. Cu această ocazie a fost identificat un prejudiciu de 175 de milioane de lei și 1,6 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă al Parchetului General.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române au desfășurat astăzi 78 de percheziții domiciliare, în mai multe județe, inclusiv Prahova. În urma acțiunilor derulate, având ca obiectiv identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea impactului acestor activități asupra comunității, prejudiciul identificat este de 175 milioane de lei și 1,6 milioane de euro.

Parchetul precizează că dosarele instrumentate vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice.

În Prahova, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E.Prahova au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în (Prahova – 2, Ilfov – 1), într-un dosar privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 97.520 lei. Se reține că o persoană a vândut autoturisme second hand fără a fi înregistrate pentru a se sustrage de la plata TVA, ascunzând bunul şi sursa impozabilă.

Firmele fraților Micula, luate în vizor

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.I.C.E. au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave cu un prejudiciu aproximativ de 163 milioane lei.

Anchetatorii au descoperit un mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale. Vizați sunt frații Micula, milionari cunoscuți din România, potrivit stiripesurse.ro.

„În cauză s-a reţinut că, în perioada 2018-2024, activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea şi aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcţii, echipamente de producţie, instalaţii tehnice) deţinute de acestea către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice”, se arată în comunicatul de presă al Parchetului General.