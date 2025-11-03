Petrolul Ploiești – FC Botoșani: 0-0. Lupii au obținut un punct

Luni, 3 noiembrie 2025, pe Arena Ilie Oană din Ploiești, a avut loc meciul dintre Petrolul Ploiești și FC Botoșani, care s-a terminat la egalitate, cu scorul de 0-0. Întâlnirea a avut loc în cadrul etapei numărul 15 din SuperLiga României.

Înainte de această partidă, Botoșani se clasa pe locul al doilea în clasamentul SuperLigii, cu 31 de puncte în timp ce Petrolul Ploiești ocupa doar locul al doisprezecelea, cu 13 puncte acumulate, în 14 partide. În ultimul meci direct, în play-out-ul sezonului trecut, FC Botoșani s-a impus în fața ploieștenilor cu scorul de 0-2.

În debutul partidei de pe Ilie Oană, cei de la Petrolul au avut lovitura de start. Înainte de meci s-a ținut un moment de reculegere în memoria celui care a fost Constantin Zamfir, fost atacant la Steaua. Ocazii au avut ambele echipe în prima repriză, dar scorul la pauză a fost 0-0.

Acesta a fost, dealtfel, și scorul final al partidei, cele două echipe remizând pe Ilie Oană. Cele mai importante momente ale reprizei au fost, în minutul 79, când Botoșani a ratat un penalty (Mitrov a șutat pe centrul porții, dar nu a lovit bine, iar Krell a respins cu mâna), și, în minutul 83, când Petrolul a avut un gol anulat pentru poziție afară din joc.

Petrolul Ploiești a obținut, astfel un punct, la fel ca și adversarii. Petrolul ajunge, astfel, la 14 puncte și un total de patru meciuri fără înfrângere. Pentru Botoșani scorul este unul favorabil, ea revine astfel pe prima poziție în clasamentul SuperLigii, depășind Rapid la golaveraj.