A început operațiunea Jupiter 4. Percheziții în Prahova

În această dimineață, la nivel național se desfășoară operațiunea Jupiter 4 coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

În cadrul operațiunii se desfășoară 78 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, ainclusiv în Prahova.

”Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice” au transmis procurorii.

Vom reveni cu detalii.