Accident în Ploiești. Două persoane au ajuns la spital

Un accident rutier s-a petrecut în această seară, în Ploiești, pe strada Cerceluș. În urma acestuia, două persoane au ajuns la spital. Accidentul s-a petrecut pe fondul neacordării de prioritate la intersecție străzii Sitarului cu strada Cerceluș.

„Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, la data de 3 noiembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Ploiești.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului și au constatat că, o femeie de 38 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Sitarului din municipiu, iar la intersecția cu strada Cerceluș, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 80 de ani.

În urma impactului, primul autoturism a fost proiectat într-un alt vehicul care se afla parcat.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 80 de ani și a unui pasager de 31 de ani, aflat într-unul dintre autoturisme, care au fost preluați de un echipaj al ambulanței și transportați la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Conducătorii auto a fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Ploiești.