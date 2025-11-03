Pe cine va propune AUR viceprimar al Ploieștiului în locul lui Săraru

Primarul Mihai Polițeanu a anunțat, astăzi, că va propune Consiliului Local Ploiești demiterea viceprimarului AUR, Alexandru Săraru. Europarlamentarul AUR, Adrian Axinia, a declarat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, că propunerea partidului pentru înlocuirea lui Săraru va fi consilierul Sorin Dan.

- Publicitate -

Mihai Polițeanu susține că propunerea de demiterea a lui Săraru vine ca urmare a retragerii sprijinului politic de către AUR și ”din cauza problemelor legale și de imagine create Primăriei Ploiești de datoriile financiare personale” ale acestuia. Detalii și reacția lui Săraru AICI.

Contactat de Observatorul Prahovean, europarlamentarul Adrian Axinia a declarat că forul de conducere al AUR Prahova a votat ieri, în unanimitate, excluderea din partid a lui Săraru și implicit retragerea sprijinului politic. Decizia finală va fi luată de către Juriul de Onoare al AUR.

- Publicitate -

”Suntem în discuții cu forțele politice pentru desemnarea unui nou viceprimar din partea aur, iar șansele cele mai mari le are domnul consilier Sorin Dan”, a declarat Axinia pentru Observatorul Prahovean.