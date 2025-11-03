- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Cine va fi noul city-manager al Ploieștiului. Sorin Dumitrașcu părăsește funcția

Marius Nica
Autor: Marius Nica
consilieri primar mihai politeanu

Sorin Dumitrașcu va părăsi postul de city manager al Ploieștiului. Anunțul a fost făcut de primarul Mihai Polițeanu. 

- Publicitate -

Sorin Dumitrașcu, unul din oamenii-cheie ai administrației Polițeanu, părăsește postul de city manager.

”Domnul city manager va părăsi funcția. Vreau să-i mulțumesc și să-mi exprim recunoștința pentru toată munca depusă și pentru curajul de a se înhăma la o sarcină teribil de dură cu un oraș aflat în colaps financiar, într-o situație politico-administrativă complicată și într-o continuă degradare în ultimii 15-20 de ani. Și-a asumat decizii grele, nepopulare, dar necesare”  a anunțat primarul Mihai Polițeanu.

- Publicitate -

Contactat de  Observatorul Prahovean, Dumitrașcu a confirmat că va pleca la o organizație internațională cu sediul la Geneva, însă a evitat să o menționeze.

Surse din Primăria Ploiești susțin că locul lui Dumitrașcu va fi luat de Cristian Pleșa, consilierul primarului Polițeanu pe fonduri europene și proiecte de finanțare.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...

Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul...

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -