Cine va fi noul city-manager al Ploieștiului. Sorin Dumitrașcu părăsește funcția

Sorin Dumitrașcu va părăsi postul de city manager al Ploieștiului. Anunțul a fost făcut de primarul Mihai Polițeanu.

”Domnul city manager va părăsi funcția. Vreau să-i mulțumesc și să-mi exprim recunoștința pentru toată munca depusă și pentru curajul de a se înhăma la o sarcină teribil de dură cu un oraș aflat în colaps financiar, într-o situație politico-administrativă complicată și într-o continuă degradare în ultimii 15-20 de ani. Și-a asumat decizii grele, nepopulare, dar necesare” a anunțat primarul Mihai Polițeanu.

Contactat de Observatorul Prahovean, Dumitrașcu a confirmat că va pleca la o organizație internațională cu sediul la Geneva, însă a evitat să o menționeze.

Surse din Primăria Ploiești susțin că locul lui Dumitrașcu va fi luat de Cristian Pleșa, consilierul primarului Polițeanu pe fonduri europene și proiecte de finanțare.