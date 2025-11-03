Cât va costa parcarea la Hale, pe strada Griviței din Ploiești

Un proiect de hotărâre, lansat în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Ploiești, va reglementa tarifele practicate pentru parcarea cu plată de pe strada Griviței. Dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală vor exista noi reglementări inclusiv pentru parcarea autoturismelor de către riverani.

Proiectul de hotărâre propune un modificări ale contractului de delegare a gestiunii către SC Hale și Piețe, inclusiv noi reglementări cu privire la tarifele practicate pentru parcarea cu plată de pe strada Griviței, de lângă Hale.

Tarife propuse pentru parcarea cu plată de pe strada Griviței

4 lei/ora pentru autoturisme;

10 lei/ora pentru autoutilitare cu masa totală de cel mult 3,5 tone;

15 lei/ora pentru autoutilitare cu masa totala mai mare de 3,5 tone;

Pentru riverani, potrivit proiectului, accesul va fi gratuit, iar parcarea este gratuită în intervalul orar 16.00-09.00.

„Tariful este stabilit pentru intervale de 1 ora și nu este fracționabil, utilizatorul plătind intervalul sau intervalele utilizate, chiar dacă acestea nu sunt epuizate.

Toti utilizatorii parcarii beneficiază de gratuitate pentru primele 15 minute consecutive de parcare într-o zi calendaristică, pentru o singura intrare/iesire a aceluiasi autovehicul, in aceeasi zi calendaristică”, se arată în proiectul de hotărâre.

Cine va beneficia de parcare gratuită

Proiectul prevede că persoanele cu dizabilitati vor beneficia de parcare gratuită în locurile special amenajate. Validarea gratuității se va face la cabina de plată, prin prezentarea certificatului de incadrare în grad de handicap.

Totodată, vor beneficia de parcare gratuită și autoturismele ce apartin fundatiilor si asociatiilor cu activitate umanitară, care asigură transportul în interesul pesoanelor asistate.

Proiectul prevede că vor beneficia de gratuitate persoanele cu domiciliul stabil in zona riverană a parcarii cu plata, care dețin autoturism înmatriculat la adresa respectiva.

Permis pentru riverani. Abonament pentru al doilea autoturism

Proiectul prevede că riveranilor li se va elibera de către S.C. Hale si Piete S.A. Ploiești un permis de parcare.

„În cazul în care persoana fizică are mai multe autoturisme cе îndeplinesc criteriile mentionate se va elibera un singur permis de parcare riveran cu acces gratuit in intervaul orar 16.00-9.00.

Riveranii vor beneficia de acces gratuit doar pentru un singur autovehicul. În cazul in care utilizează mai mult de un autovehicul, pentru cel de-al doilea autovehicul va putea beneficia de un abonament lunar în cuantum de 200 lei fără limita de ore.

Actualizarea tarifului de parcare, care nu a mai fost modificat din anul 2022, în vederea acoperirii costurilor reale de administrare”, se precizează în proiect.

Cât plătești pentru pierderea tichetului de acces în parcare

Proiectul prevede costuri suplimentare în cazul pierderii tichetului de acces în parcare.

„În situatia pierderii tichetului de acces în parcare, în cazul în care se constată că pierderea a avut loc intr-un interval de 0-24 de ore, clientul va achita contravaloarea orelor in care a stationat în funcție de numărul de ore de staționare.

În situatia în care se constată că pierderea tichetului de acces s-a realizat după cele 24 de ore, clientul va achita câte o 100 de lei pentru depasirea fiecarei fractii a cate 24 de ore”.