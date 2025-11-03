Fotbal feminin: Prahova Ploiești – Dinamo 27-0!

Scorul etapei în fotbalul feminin din România a fost reușit de junioarele de la Prahova Ploiesti: 27-0 cu Dinamo!

Cu siguranță junioarele de la Prahova Ploiesti si-au propus să uimească fotbalul feminin românesc. În weekend, fetele antrenate de Adrian Mihai Teodorescu au învins Dinamo cu scorul de 27-0, în Campionatul Național de Fotbal Feminin Junioare U17.

Este cel mai mare număr de goluri din toate competițiile feminine din acest sezon, fetele fiind în continuare pe primul loc al Seriei 1, la U17.

Pentru prahovence au marcat: căpitanul Ruxandra Nedelescu (10 goluri), (Ruxi fiind si golghetera la U17 cu 40 de goluri marcate in 7 meciuri), Ioana Panait (9 goluri), Anca Cernat (trei goluri), Teodora Stoica (trei goluri) si Andrada Ion (două goluri).

În acest moment, Prahova Ploiesti are cel mai bun atac din România, la junioare U17, având marcate 98 de goluri, si doar 4 goluri primite. Cu astfel de rezultate, prahovencele sunt deja calificate în Liga Elitelor Junioare U17, urmând ca în primăvară să înceapă lupta pentru calificarea la un nou Turneu Final.

De remarcat că vorbim despre o echipă care are în componență multe jucătoare care provin din medii defavorizate, copii care nu ar avea prea multe sanse să practice sport de performanță în zonele de unde provin. Spre exemplu, Andrada Ion (născută în 2011), locuieste în Cartierul Mimiu din Ploiesti, si invată la Scoala nr 19.

Vineri, 7 noiembrie, le puteți vedea pe fetele de la Prahova Ploiesti într-un nou meci acasă, de la ora 14.00, la Baza Sportivă Teleajen, urmând să primească vizita echipei Liceenii Topolog (jud Tulcea).