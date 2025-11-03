Pensionar din Ploiești, obligat să îndepărteze rampa pentru handicap (VIDEO)

Un pensionar din Ploiești, Marian Constantin, a rămas, în ciuda numeroaselor probleme de sănătate, fără rampa pentru persoane cu diazabilități pe care o montase în interiorul blocului. Cele cinci trepte pe care bătrânul le are de urcat și de coborât sunt o adevărată corvoadă, mai ales că acesta se luptă cu un cancer care îi îngreunează respirația la fiecare efort pe care îl face. (

„În vară am vorbit cu vecinii și au fost de acord să montez acea rampă de tablă, imediat în dreptul scărilor de la intrarea în bloc. În imobil nu sunt doar eu cu probleme, mai este o familie care are un copil cu handicap locomotor. Ne ajuta foarte mult acea rampă și pe mine și pe părinții respectivului copil.

Am primit, însă, o reclamație și au venit de la Primărie să mă someze să o înlătur, altfel o să iau amendă. Sunt un pensionar necăjit, pe cine deranja acea rampă, mai ales că aveam acordul verbal de la vecini”, ne-a povestit bătrânul, care locuiește pe Bulevardul Republicii, nr. 118, la etajul al nouălea al unui bloc.

Miahi Dragomir, consilier în cadrul Poliției Locale Ploiești, a transmis că solicitarea de îndepărtare a ramei a venit în urma unei reclamații primite. „Nu era o rampă care să întrunească cerințele tehnice.

În plus, am primit reclamație că este folosită de către copiii din bloc pe post de tobogan, iar zgomotul este deranjant. I-am cerut să o înlăture, fiindcă, în caz contrar va fi sancțional. Singura soluție pe care o are este să se descurce, prin vecini, ori fundații, să strângă bani pentru o rampă electrică, una care să fei conformă, dar care este și foarte scumpă undeva la 2000,3000 de euro”, a transmis Dragomir.

Așadar, singurul lucru pe care îl pot face locatarii din blocul de pe Republicii, are au probleme de sănătate, inclusiv locomotorii, este să strângă bani pentru o rampă autorizată. Lucru care, cel puțin în cazul lui Marian Constantin, este o misiune aproape imposibilă, dat fiind faptul că pensia nu îi permite nici să își ia medicamentele de care are nevoie.