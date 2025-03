Cum a pierdut un dependent de oxigen ajutorul de handicap

Gheorghe Manta, în vârstă de 70 de ani, este încă unul dintre cazurile dramatice de bolnavi dependenți de oxigen, care, din cauza faptului că nu mai are pe nimeni aproape și se află în imposibilitatea de a se deplasa, a rămas fără ajutorul de handicap. Povestea ploieșteanului care nu a mai ieșit de mai bine de un an de zile din casă și care trăiește doar datorită celor 12 pastile pe care le ia zilnic și aparatului care îl ajută să respire, este una dramatică. (VIDEO la finalul textului)

Omul povestește cu greutate că vreme de 45 de ani a fost sudor. A inhalat atâția vapori periculoși în toți acești zeci de ani, încât nu a mai apucat să se bucure de anii de pensie, așa cum ar fi meritat. Gheorghe Manta a simțit, undeva prin 2015, că nu mai poate să respire așa cum trebuie. A mers la la medic, iar acesta i-a dat o veste tulburătoare. Plămânii săi nu mai funcționau decât undeva la 50% din capacitate.

Pe măsură ce anii au trecut, boala s-a agravat, iar azi, din omul perfect funcțional care era odată, ploieșteanul a rămas doar o umbră de om, dependent 20 de ore din 24 de aparatul de oxigen. Plămânii săi au cedat de tot.

Omul și-a cumpărat aparatul de oxigen din banii strânși pentru înmormântare

Îl întreb cu ce bani a reușit să achiziționeze, anul trecut, dispozitivul care îi asigură aerul necesar pentru a putea trăi. „Aveam puși deoparte 4000 de lei pentru înmormântare. Eram sigur, când am aflat că plămânii mei sunt terminați, că o să mor. Mă mai ține încă Dumnezeu. EL, 12 pastile pe care le iau zi de zi și aparatul ăsta de oxigen la care stau conectat 20 de ore din 24. E greu, e foarte greu. Sunt singur și tare mi-e teamă că o să mor în somn sau, cine știe… Din casă nu am mai ieșit de mai bine de un an. Sunt ca un prizonier. Stau, mă uit pe pereți și mă întreb cât o să mai rezist”, povestește, sacadat, Gheorghe Manta.

Încerc să înțeleg cât mai multe de la el, cu vorbe cât mai puține

Ploieșteanul vrea, însă, să vorbească. A avut o soție care a murit acum șapte ani, are doi băieți, care sunt la casele lor. Unul în Germania, altul aici, în țară, la Copșa Mică. „Vin și ei când pot, dacă pot, au viețile lor, ce pot să le zic…”

De ajutat îl ajută un „băiat de 78 de ani”, fost coleg de muncă. Îi aduce de două ori pe săptămână de-ale gurii și se asigură că e în viață. „Face și el ce poate, dacă nu ar fi el, nu aș avea pe nimeni”, adaugă Gheorghe Manta.

Pentru că nu s-a putut prezenta la reevaluare a rămas fără ajutorul de handicap

În urmă cu câteva zile, bărbatul a primit o veste care l-a întristat și mai tare. Pentru că nu s-a putut prezenta la comisie pentru reevaluare, ajutorul de handicap i-a fost tăiat. „Nu era o sumă mare, undeva la 80 de lei, însă, e o nedreptate. Cum să pot eu să ajung în fața acestei comisii, dacă eu abia mă pot deplasa, cu aparatul după mine, din dormitor până în baie sau bucătărie”, mărturisește, necăjit, ploieșteanul, care mai adaugă faptul că nu are nici cunoștințele necesare și nici nu a avut la cine să apeleze ca să îi explice că exista posibilitatea ca reevaluarea să se realizeze la domiciliu.

DGASPC Prahova ne-a transmis faptul că Gheorghe Manta a fost înștiințat în scris de două ori să se prezinte la Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova, dar, deși a confirmat primirea corespondenței, nu a dat curs invitațiilor. Așa se face că, începând cu luna ianuarie 2025, acesta nu mai beneficiază de prestațiile sociale.

„În cursul anului 2024, la solicitarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, s-a dispus reevaluarea, din oficiu, a situației medico-psihosociale a unor persoane care dețineau certificate de încadrare în grad de handicap, printre care și domnul în cauză.

Astfel, acesta a fost înștiințat în scris de două ori să se prezinte la Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova, dar, deși a confirmat primirea corespondenței, nu a dat curs invitațiilor transmise.

În situația în care, domnul era nedeplasabil, exista posibilitatea ca reevaluarea să se realizeze la domiciliu, însă nu a solicitat acest lucru.

Având în vedere situația prezentată și ținând cont de prevederile legale în vigoare, începând cu luna ianuarie 2025, persoana în cauză nu mai beneficiază de prestațiile sociale.

Gheorghe Manta ar putea fi repus în drepturi

Menționăm că, pentru realizarea unei noi evaluări complexe în vederea încadrării în grad de handicap, persoana interesată poate depune cererea, însoțită de documentele necesare, personal sau prin reprezentant, la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reședință sau la registratură”, au precizat cei de la DGASPC Prahova.

Așadar, Gheorghe Manta ar putea fi repus în drepturi. Personal este exclus să poată merge să depună documentele. Greu spre imposibil îi va fi, însă, și să găsească un reprezentat care să îl ajute să rezolve toate aceste aspecte birocratice.