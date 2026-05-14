Concurs de artă pentru copii organizat de Spectrum Ploiești

Școala Gimnazială Internațională „Spectrum” Ploiești organizează, pe 16 mai 2026, cea de-a III-a ediție a concursului de creație plastică „R.E.S.P.E.C.T. față de natură”.
Evenimentul va avea loc la Joy Park Ploiești, între orele 09:00 și 11:30, și este dedicat copiilor de la grădiniță, grupa mijlocie și mare, precum și elevilor din clasa pregătitoare până în clasa a III-a inclusiv.
Concursul îi invită pe cei mici să exprime, prin desen sau pictură, grija pentru natură și importanța protejării mediului.
Lucrările pot fi realizate în creion, creioane colorate, acuarelă sau acrilic. Organizatorii precizează că participanții trebuie să își aducă propriile materiale de lucru.
Evenimentul este inspirat de valorile R.E.S.P.E.C.T.: responsabilitate, empatie, străduință, perseverență, excelență, creativitate și toleranță.
Pentru participare este nevoie de completarea acestui FORMULAR.