Roboți, ateliere și oferte educaționale: „Bursa de valori educaționale” 2026 este la Ploiești

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Prahova găzduiește, în perioada 13–15 mai 2026, cea de-a XXVI-a ediție a „Bursei de valori educaționale”, eveniment emblematic al „Săptămânii de excelență pentru elevi”, desfășurat în Sala Coloanelor a Palatului Culturii din Ploiești.

Ajuns la o vârstă respectabilă, 26 de ediții înseamnă un sfert de secol și ceva de tradiție neîntreruptă, evenimentul a devenit un reper fix în calendarul învățământului prahovean. Scopul său rămâne același de fiecare dată: să ofere elevilor o hartă clară a drumurilor pe care le pot urma, fie că vorbim de admiterea la liceu, fie de pașii spre învățământul superior în anul școlar 2026–2027.

27 de licee, sute de întrebări și peste 3.000 de elevi în căutarea unui viitor

Inima evenimentului bate în standurile celor 27 de licee și colegii prahovene care și-au deschis, simbolic, porțile în Sala Coloanelor. Elevii de clasa a VIII-a, peste 3.000 înscriși pentru vizite din unități școlare din tot județul, au ocazia rară de a explora, într-un singur loc, întreaga ofertă educațională a județului: filiere teoretice, vocaționale, tehnologice, învățământ profesional dual.

La fiecare stand, față în față cu profesori și cu elevi reprezentanți ai liceelor, viitorii liceeni pot pune întrebările pe care nu le găsesc în broșuri și pot contura, în cunoștință de cauză, direcția pe care vor să o urmeze.

Pe lângă materialele promoționale și prezentările de specialități și calificări, evenimentul a adus în Sala Coloanelor și un spectacol al ingeniozității: meciuri între echipele de roboți ale liceelor, demonstrații practice ale elevilor din învățământul profesional dual, ateliere creative și momente artistice — teatru și muzică — care au transformat o bursă educațională într-o adevărată sărbătoare a școlarilor prahoveni. La deschiderea de miercuri nu a lipsit nici o sesiune de preparare de mici, dovadă că spiritul comunitar nu are vârstă.

Un îndemn spre viitor

Inspectorul școlar general Ilona Rizea a deschis lucrările cu un mesaj orientat spre orizont: „Cuvântul-cheie al zilei de astăzi este, fără îndoială, oportunitatea”, a spus aceasta, îndemnând elevii să profite de fiecare dialog și să transforme participarea la eveniment în „primul pas asumat către o carieră de succes”.

Alături de organizatori, la festivitate au fost prezenți și reprezentanți ai Universității de Petrol și Gaze din Ploiești, rectorul conf. univ. dr. ing. Alin Diniță și prorectorul conf. univ. dr. Alina Gabriela Brezoi, instituție care s-a numărat în mod constant printre partenerii ISJ Prahova.

Atelierele practice, momentele artistice și sesiunile de consiliere continuă și în zilele de 14 și 15 mai. Porțile rămân deschise.