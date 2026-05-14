Concert extraordinar la Filarmonica Ploiești, cu Vlad Mateescu la pupitrul orchestrei

Maestrul Vlad Mateescu se va afla joi, 14 mai 2026, la pupitrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, într-un concert cu un program dedicat marilor lucrări ale repertoriului clasic și contemporan.

Evenimentul va avea loc în Sala „Ion Baciu” și propune publicului lucrări semnate de Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Karl Jenkins și Giovanni Battista Pergolesi.

Programul serii include „Concertul pentru orchestră de coarde în sol minor, RV 156” de Antonio Vivaldi, „Divertismentul în Re major, KV 136/125A” de Wolfgang Amadeus Mozart, „Palladio” de Karl Jenkins și „Stabat Mater” de Giovanni Battista Pergolesi.

Solistele concertului vor fi soprana Noemi Onucu și mezzosoprana Maria Miron Sîrbu.

Vlad Mateescu este dirijor, director al Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, președinte și membru fondator al Asociației Managerilor de Filarmonici și Opere din România, președinte al Asociației Culturale Momentum, impresar artistic, coordonator de proiecte culturale și profesor de pian.

A început studiul pianului încă din copilărie, la Liceul de Artă din Ploiești, apoi a urmat cursurile de dirijat orchestră la Universitatea Națională de Muzică București, sub îndrumarea maestrului Cristian Brâncuși.

De-a lungul carierei, Vlad Mateescu a colaborat cu artiști importanți și a coordonat proiecte culturale cunoscute, precum „Classic Rock Legends”, „Animusic”, „Opera Rocks”, „Anotimpurile 360”, „Balul Filarmonicii”, dar și concerte crossover precum „Smiley Simfonic”, „Vunk Simfonic”, „Phoenix Simfonic” sau „Pasărea Rock Simfonic”.

