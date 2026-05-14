Revin ploile, în weekend, în Prahova. Cum va fi vremea la Ploiești

Prahova se află, joi, 14 mai, până la ora 10:00, sub o atenționare de ploi, iar la munte precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vestea bună este că, treptat, vremea se va încălzi, însă valul de ploi va reveni în forță în weekend.

După o perioadă de câteva zile în care temperaturile s-au menținut la valori mult mai mici decât cele normale pentru această perioadă, vremea se va încălzi treptat.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, mercurul din termometre va urca, în următoarele zile, până la valori maxime de 18 – 23 de grade Celsius. În weekend, însă, valul de ploi va reveni în forță.

Temperatura minimă va fi, în weekend, de 11 – 12 grade Celsius, iar cea maximă va ajunge la 22 de grade Celsius.

Ploi și ninsori în zona de munte

La munte, la Cota 2000 din Sinaia, joi, 14 mai, precipitațiile se vor menține sub formă de ninsoare. În weekend, însă, ploile își vor face din nou simțită prezența.

Temperaturile maxime vor ajunge la 12 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor situa la 4 grade Celsius