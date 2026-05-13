A plecat de la Ploiești și a renăscut la Istanbul. Turcii ar vrea să-l transfere definitiv pe fotbalistul Petrolului

Fotbalistul Denis Radu, împrumutat de Petrolul în Turcia, la Eyupspor, traversează o perioadă foarte bună la echipa din Istanbul. După un început timid de an, în care a fost mai mult rezervă, fotbalistul de 23 de ani și-a câștigat locul de titular la fomația de pe malurile Bosforului.

El a jucat 16 meciuri la Eyupspor și a ajutat această echipă să se ridice de pe ultimul loc al clasamentului până pe poziția a 12-a. Cu trei etape înainte de finalul competiției din Turcia, echipa lui Denis Radu are șanse mari să scape de retrogradare.

Denis Radu joacă foarte bine ca mijlocaș dreapta

Evoluțiile lui Denis Radu, care joacă mijlocaș dreapta și nu fundaș, cum o făcea la Petrolul, i-au determinat pe conducătorii echipe turce să ia în calcul transferul său definitiv. Radu e sub contract cu Petrolul până în iunie 2027, iar împrumutul său în Turcia expiră la fianlul acestui campionat.

Cota de piață a fotbalistului este de 400.000 de euro, dar prețul fixat de ploieșteni este undeva la 250.000 de euro, ținând cont că Eyupspor este cea mai săracă echipă dintre cele șase care sunt din Istanbul și activează în prima ligă. Puterea lor financiară nu se compară cu cea a granzilor Galatasaray, Fenerbahce sau Beșiktaș și nici măcar cu Istanbul Bașaksehir sau Kasimpașa.

Transferul lui Denis Radu se va discuta după finalul sezonului, existând și varianta ca fotbalistul să revină la Ploiești, mai ales că Ricardinho termină contractul și ar vrea să plece acasă, în Portugalia. În turul acestui sezon, Denis Radu a jucat doar șase meciuri pentru Petrolul, în care a marcat un gol foarte important, cel al victoriei cu CFR Cluj.

Onguene a ajuns rezervă la Eyupspor

La Eyupspor mai este un jucător împrumutat de Petrolul. Camerunezul Jeroeme Onguene a avut o evoluție diametral opusă celei lui Denis Radu. El a început ca titular, a avut jocuri bune, dar apoi s-a stins. În ultimele șapte meciuri, el a bifat doar 26 de minute, fiind de patru ori rezervă neutilizată.

Turcii nu sunt entuziasmați de fundașul care a câștigat Campionatul European U17 cu naționala Franței, unde a fost coleg cu Mbappe, Dembele și Thuram. Ulterior, el a ales să joace pentru Camerun, însă a pierdut contactul cu naționala în ultimii ani.