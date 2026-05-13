Reduceri de posturi la CSM Ploiești. Când intră în vigoare decizia

Numărul de posturi de la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Ploiești a fost redus de la 94 la 66. Din cele 28 de posturi desființate, doar 14 sunt vacante.

Clubul Sportiv Municipal va avea o nouă organigramă, după ce, la ultima ședință a Consiliului Local, aleșii locali au aprobat aprobat reducerea numărului de posturi de la 94 la 66.

În forma inițială a proiectului, organigrama propusă prevedea 67 de posturi, însă conform unui amendament propus în timpul ședinței aleșii au votat și desființarea funcției de șef Complex Hipodrom. Astfel, organigrama aprobată prevede desființarea a 28 de posturi, dintre care 14 erau vacante.

Pentru angajații ale căror posturi vor fi desființate una dintre propuneri este ca aceștia să își desfășoare activitatea la Parcul Municipal Vest.

„Față de vechea organigramă, care prevedea 94 de posturi, conform hotărârii aprobate CSM Ploiești va avea 66 de posturi. Din cele 28 de posturi desființate”, a explicat Lucian Rădulescu, directorul CSM Ploiești.

Reducerea de posturi a fost dispusă în baza ordonanței aprobate la nivel național cu privire la reducerea numărului maxim de posturi. Astfel, la nivelul Ploieștiului s-a dispus desființarea de la 974 de posturi la 750. Noile organigrame cares vizează administrațiile locale intră în vigoare la 1 iulie.

