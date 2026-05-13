Tensiune uriașă în rețeaua electrică dintr-un sat din Prahova. Ce riscuri există

Incident, miercuri după-amiază, în comuna Gornet-Cricov. Mai mulți localnici au reclamat o tensiune electrică foarte mare în rețeaua din gospodării.

„Vreau să vă sesizez o situație foarte periculoasă. Tensiunea electrică este foarte mare: 400 V, față de 240 V. Deja aparatul de cafea nu mai funcționează, iar frigiderul nu mai pornește. Am sunat la Electrica Furnizare și au promis că vor trimite o echipă, însă până atunci pericolul rămâne”, ne-a transmis un cititor care locuiește în satul Coșerele, din comuna Gornet-Cricov.

Acesta susține că o problemă similară a afectat, în trecut, și iluminatul public, când s-ar fi ars peste 50 de corpuri de iluminat.

Potrivit Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, la o priză casnică obișnuită, 400 V reprezintă o supratensiune majoră, deoarece tensiunea normală monofazată este de 230 V.

O astfel de valoare poate indica o defecțiune în rețea, cu risc de ardere a echipamentelor, supraîncălzire și incendiu.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere companiei Electrica Furnizare.