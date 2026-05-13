Restricții de trafic timp de o lună pe DN1 în Prahova

Traficul rutier se va desfășura cu restricții pe DN1 în Prahova, timp de o lună de zile, pentru desfășurarea unor lucrări de reparații. Intervențiile au loc în zona Bănești.
Potrivit Centrului Infotrafic al IGPR, începând de miercuri, 13 mai, traficul rutier este restricționat pe prima bandă a DN1, sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești, pe tronsonul kilometric 99 – 99+550 de metri, pe raza localității Bănești, județul Prahova, pentru a permite efectuarea unor lucrări de refacere și consolidare a părții carosabile.
De asemenea, începând cu data de 18 mai a.c., vor fi impuse restricții de trafic și pe banda nr. 1 a sensului de mers Ploiești către Brașov, pe DN1, pentru refacerea rigolei de scurgere a apelor pluviale.
Lucrările de reparații la partea carosabilă au ca termen de finalizare data de 14 iunie 2026.