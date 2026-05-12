Ce am descoperit în Istanbul: fabrici ascunse de pantofi și genți „Gucci” chiar în centrul istoric

O vizită la Istanbul poate reprezenta, pentru cei pasionați de shopping, un adevărat rai. Dar, mare atenție! Puține sunt magazinele cu produse originale, piața fiind dominată de produse contrafăcute, care se vând în văzul tuturor. Iar cele cu adevărat originale sunt la prețuri mai mari decât în România.

Raiul produselor fake nu este doar în Marele Bazar. De la o tarabă la colț de stradă din cartierul Laleli, până în inima Sultanahmet, magazinele îți iau ochii cu produse „de firmă” gen Gucci, YSL, Louis Vuitton, Columbia, The North Face și altele asemenea.

Și asta în condițiile în care Erdogan susține că Turcia este pregătită să intre în Uniunea Europeană… Niciodată produsele acestea, care poartă etichetele unor mărci celebre nu vor fi în concordanță cu regulile UE. Mai e mult până departe.

Pantofi de firmă, confecționați în centrul cartierului istoric Sultanahmet

Străzile cu atelierele de „confecționat pantofi de firmă” sunt în mijlocul centrului istoric al Istanbulului. Aici miroase puternic a prenandez și tocurile YSL sunt expuse cu mare mândrie în vitrine.

Ștraifuri de materiale gen „piele”, cu însemnele LV și altele, zac aruncate în zonă în fiecare zi. Dimineața, la prima oră, începe munca în ateliere. Și, dacă ai cazare acolo, trebuie să-și asumi zgomotele.

Turcii sunt haioși, îți arată mândri ce lucrează. „Originale?”, întrebi. „Of course, original turkish fake”, este expresia lor preferată, pe care ți-o aruncă atunci când intri în vorbă cu ei.

Unii, mai deschiși, merg până acolo încât susțin sus și tare că produsele făcute de ei sunt de o calitate mai bună decât cele originale. Și ai șanse să te țină, ce-i drept, măcar până ajungi în țară…

„Vin mulți români la mine și iau pantofi, spune un turc, care are fabrică de pantofi de damă de ocazie. Le iau să le vândă mai departe, la voi în țară. Nu știu cu ce preț le vinde, dar de la mine, dacă iau mai multe, negociez, normal. Mie îmi convine, lor le convine… Probabil că le vând cumpărătorilor ca fiind „din outlet”, dar asta nu e treaba mea”, râde un turc, în timl ce lipește o talpă pe o sandală cu toc YSL.

„Acesta e cel mai căutat model, și chiar e de calitate”, spune el, arătând sandala, care, efectiv, îți ia ochii.

Gențile sunt la mare căutare… dar tot fake

Gențile sunt alte produse la mare căutare. De toate dimensiunile și de toate… firmele, împopoțonate și aurite, tronează pe tarabe. Sunt aceleași produse, indiferent că sunt expuse în magazine strălucitoare sau pe cutii de carton pe trotuare. Dacă pui mâna să verifici materialul sau fermoarul, imediat apare vânzătorul. „E bun. Românii ia!”. Te bușește râsul.

O geantă crossbody, Gucci, destul de grosolan lucrată. „30 euro”, spune turcul. „Dacă iei, 25 la tine”, spune, în timp ce te îndepărtezi zâmbind.

Adevărul este că 25 de euro o geantă „originală” Gucci, este o adevărată pomană. Și, parcă, te uiți altfel la gențile aceeași marcă, pe care le vezi în România, la doamne, pe stradă. „Oare câte sunt originale și câte sunt „original turkish fake”?”, îți vine imediat în minte…

Pentru că este cerere, s-au apucat și de mărci „sport”

Până acum câțiva ani, produsele din Istanbul erau numai cele elegante. Dar, pentru că oamenii au început să se reorienteze, au început să apară: Columbia, The North Face, Salomon. Doar spune ce cauți și turcul îți dă. Bineînțeles, tot „original turkish fake”, că așa e frumos.

Au început, la aceste produse sport, să falsifice până și etichetele (nu că ar fi fost prea complicat), așa că doar o privire atentă poate să observe cusăturile neterminate și „logourile brodate” prea strâns de la aceste geci sau tricouri.

Acestora li se adaugă deja consacratele Nike, Adidas și Fila care, sunt între sport și fashion, și sunt copiate demult de producătorii turci.

În Marele Bazar și în zona lui, nu este bine să ajungi decât dacă n-ai ce face

Cred că cei mai agasanți vânzători din Istanbul sunt cei din zona Marelui Bazar. Să te ferească norocul să te oprești, chiar și pentru câteva secunde, să te uiți la un produs, că imediat sare vânzătorul pe tine.

Pentru 2 secunde în fața unei geci de piele de la stradă, te trezești, dacă ești mai fără voință, dus în spate, pe coridoare înguste, și pus să probezi trei sau patru geci, timp în care turcul, care deja știe cuvinte în română, încearcă să te convingă că el are fabrică d egeci și nu vei găsi nicăieri un preț mai bun sau o calitate mai bună decât la el.

O geacă pleacă de la 200 de euro dar, „pentru că are fabrica lui”, ți-o lasă la 160 de euro. Deja, când treci pragul magazinului pentru a ieși, geaba a ajuns la 120 de euro. Cel mai probabil, poate scădea și sub prețul ăsta dacă eziți în prag. Eu n-am ezitat.

„Blugii” sunt din nou „marcați” ca fiind „de lux”. La „doar 30 euro, 25 pentru tine că români”, spune turcul. Are în față, în stradă, câteva perechi.

„Vrei blugi, am blugi. Vino!”, este aceeași replică, pe care ți-o servește turcul, exact ca cel cu gecile… Și iar te duce în spate, prin culoarele înguste, într-un magazin mic, unde, la etaj, sunt sute de perechi de blugi. Toți aceeași croială, etichete diferite: Tommy Hilfiger, Lee Cooper, etc. Toți sunt fake, se vede de la o poștă. „Decât 25 de euro o pereche de blugi fake, mai bine dau 99 de lei la H&M”, nu mă pot abține să nu gândesc. Și măcar de mi-ar fi plăcut modelele…

Nefiind la prima vizită în Istanbul, de data asta am fost mai atentă la aspectul produselor fake. Este ceva incredibil de descris și, dacă nu știi cum merg lucrurile, și nu ai tăria să refuzi, poți lăsa sume considerabile acolo, pe produse de calitate îndoielnică.

Mulți români, inclusiv prahoveni, se aprovizionează cu aceste produse, pe care apoi le vând pe platforme de comerț electronic, gen Olx sau Vinted, ca fiind „originale”. Așa că, atenție mare de unde cumpărați! Este un risc real și, dacă nu vrei să-ți iei țeapă, și vrei un produs de firmă, mergi în țară la magazine, sau măcar la outleturi. Produsele fake „made in Turcia” chiar nu sunt deloc ce trebuie…