Dac Warrior 2026, competiția care îți testează rezistența fizică și mentală

La ce curse te poți înscrie?

Ultimate Run – 21 km Obstacole

Ultimate Run nu este o simplă cursă. Este o bătălie cu tine însuți. Pe un traseu sălbatic de 21 km, cu 1060 metri diferență de nivel, fiecare pas devine un test al voinței, fiecare obstacol, o poartă spre o versiune mai puternică a ta. Nu ai timp să te gândești prea mult. Ai doar timp să alegi: continui sau cedezi. Când simți că nu mai poți, abia atunci începe cu adevărat lupta. Pentru că aici, forța fizică nu e suficientă – mintea este cea care te duce mai departe.

Pe poteci de pădure și drumuri de piatră, sub cerul liber al Tohanilor, intri într-un rit sacru al efortului și curajului. Obstacolele nu sunt doar piedici, ci simboluri ale unei transformări interioare. Sfori, cățărări, tractări, apă, noroi, toate construite pentru a scoate la suprafață nu doar rezistența ta, ci și credința că poți. Vei urca, vei cădea, vei strânge din dinți. Și totuși, vei merge mai departe. Vei descoperi că dincolo de oboseală se află o formă de libertate. Și dincolo de frică, o formă de renaștere.

Legend Run – 11,6 km Obstacole

Legend Run este pragul dintre cine ești și cine poți deveni. 11.6 kilometri de teren accidentat, cu 690 de metri diferență de nivel și 25 de obstacole gândite să-ți pună la încercare rezistența, voința și echilibrul mental. Este cursa celor care au pornit deja pe drumul războinicului și vor mai mult. Mai sus. Mai adânc. Mai aproape de legendă.

Brave Run – 7,35 km Obstacole

Brave Run este prima ta întâlnire cu spiritul Dac Warrior. O cursă de 7.35 km, cu 348 de metri diferență de nivel și 20 de obstacole menite să-ți testeze curajul, jocul interior și dorința de a păși în afara zonei de confort. Nu e vorba despre viteză sau performanță, ci despre alegerea de a începe. Aici înveți, experimentezi și, cel mai important, descoperi cât de departe poți merge.

Este traseul perfect pentru cei care vor să simtă vibe-ul cursei fără presiunea competiției. Ideal pentru debutanți, pentru cei care vin cu prietenii sau familia, dar și pentru cei care vor să-și urmărească progresul în timp. Brave Run e despre joacă serioasă, despre a râde cu noroi pe față și a trece peste obstacole cu zâmbetul pe buze și inima deschisă.

Trail Run – 20km fara obstacole

Trail Run 20K nu este doar o cursă, este o călătorie prin inima naturii și a esenței românești. Vei alerga pe poteci care șerpuiesc printre dealurile Dealu Mare, într-un peisaj care îți taie respirația: păduri adânci, poieni sălbatice și priveliști viticole spectaculoase. Este traseul celor care caută libertatea pasului, ritmul respirației și legătura autentică cu pământul.

Fără obstacole, fără întreruperi, doar tu, traseul și curgerea constantă a kilometriilor. 20 km de trail running curat, pur, cu 1050 metri diferență de nivel, care îți vor testa anduranța și îți vor oferi, în schimb, liniștea unei curse în care fiecare pas contează. Este provocarea perfectă pentru cei care iubesc alergarea în natură și vor mai mult decât o simplă medalie: vor o experiență memorabilă.

Aici nu contează doar să ajungi la final, contează cum simți drumul. Trail Run 20K este despre a nu te opri. Despre a continua chiar și când dealurile devin abrupte și liniștea îți acoperă gândurile. Este alergarea ca formă de reconectare, ca meditație în mișcare.

Trail Run – 11km fara obstacole

Este cursa ideală pentru cei care își doresc o experiență autentică, dar prietenoasă. Fără obstacole artificiale, fără presiune, doar tu și traseul, într-un ritm propriu. Peisajele te vor însoți la fiecare pas, iar punctele de susținere îți vor oferi energia necesară pentru a merge mai departe. Vei învăța cum se simte diferența de nivel sub tălpi și cum se naște încrederea în corpul tău.

Kids Run – intre 1 si 3km cu obstacole (cursa necompetitiva)

Cu energie, curaj si entuziasm, Kids Run este cursa dedicata copiilor cu varsta de pana la 16 ani, o adevarata provocare sportiva adaptata nivelului lor. Obstacolele sunt gandite sa fie sigure, dar suficient de stimulative incat fiecare mic participant sa simta emotia unei competitii reale.

Aici, spiritul de competitie se impleteste cu bucuria alergarii: cine alearga mai repede, cine se descurca mai bine la obstacole si cine isi depaseste propriile limite. Fiecare copil devine, pentru o zi, un mic razboinic in formare, experimentand ce inseamna disciplina, curaj si fair-play.

Participarea este 100% GRATUITA, iar cei mai curajosi dintre cei mici vor fi premiați.

Cine poate participa?

Cursele competitive din cadrul Dac Warrior sunt destinate celor care au împlinit vârsta de 16 ani și sunt apți din punct de vedere medical, fizic și mental să susțină acest tip de efort.

Excepție pot face juniorii legitimați la cluburi sportive, care au dovedit reale calități atletice și pentru care este necesar acordul părinților/tutorelui, scris și semnat pe formularul de înscriere/declarația de responsabilitate, care sa ateste ca aceștia cunosc condițiile și regulile competiției și sunt de acord cu înscrierea și participarea tânărului la concurs.

Interesat de colaborare? Contactează organizatorul pe adresa [email protected] sau la numărul de telefon: 0726 221 596

Mai multe detalii despre probe și obstacole sunt disponibile pe www.dacwarrior.ro și pe facebook.com/dacwarrior.