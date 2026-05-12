Audi A7 Quattro cu motor V6 diesel, scos la licitație de ANAF la sub 10.000 de euro

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos la licitație un automobil Audi A7 Quattro, la un preț de pornire de 49.950 de lei, echivalentul a aproximativ 9.600 de euro.

Mașina, fabricată în 2011, este echipată cu un motor diesel V6 de 3.0 litri (2.967 cmc) și tracțiune integrală Quattro. Potrivit anunțului publicat de ANAF, automobilul are un rulaj de 272.825 de kilometri.

În documentele oficiale, modelul apare cu denumirea „h-tron”, însă fotografiile publicate odată cu anunțul indică faptul că este vorba despre motorizarea clasică 3.0 TDI, una dintre cele mai cunoscute și apreciate motorizări diesel din gama Audi, datorită combinației dintre performanță și consum relativ redus pentru dimensiunile mașinii.

Prețul redus se explică prin faptul că vehiculul a intrat deja în a doua rundă de licitație, ceea ce a dus la o scădere de 25% față de valoarea de evaluare inițială. În plus, suma este scutită de TVA, astfel că cel care-l adjudecă nu mai are alte taxe suplimentare de achitat către stat pentru achiziție.

La prețul de pornire, modelul se situează în zona unor autoturisme compacte sau de clasă medie mai vechi, deși Audi A7 Quattro face parte din segmentul premium și vine cu dotări specifice unei limuzine de lux, inclusiv tracțiune integrală și transmisie automată.

Licitația este programată pentru data de 9 iunie 2026, iar mașina se află în custodia unității fiscale din Băbeni, județul Vâlcea. Cei interesați trebuie să achite o garanție de participare de 10% din prețul de pornire, respectiv 4.995 de lei, și să depună documentația necesară până în ziua anterioară licitației.

Potrivit procedurii ANAF, viitorul proprietar va trebui să se ocupe ulterior de formalitățile de înmatriculare și verificările RAR necesare pentru punerea mașinii în circulație.