Povestea lui Iulius Iancu, antreprenorul care a transformat cafeaua la nisip în spectacolul Turkish Barista Events

Pentru Iulius Iancu, antreprenorul care deține Turkish Barista Events, cafeaua nu este doar o băutură servită în grabă. Este un moment, un ritual, o experiență care poate aduna oamenii în jurul ei și care poate transforma un eveniment într-o amintire.

L-am cunoscut pe Iulius la un eveniment caritabil, unde a preparat cafea la nisip cu o răbdare de invidiat. Se vedea că face asta cu plăcere, nu ca pe un job repetitiv. Cât timp am savurat o cafea turcească la nisip, i-am aflat povestea pe care o împărtășescu cu voi.

Povestea Turkish Barista Events a început din dorința de a face lucrurile diferit. Într-o lume în care cafeaua la espressor devenise ceva obișnuit, Iulius a simțit că există loc pentru un concept care să pună accent nu doar pe gust, ci și pe emoție, spectacol și interacțiune.

„Pentru mine, o cafea la espressor devenise ceva banal. Simțeam că o cafea poate fi mai mult decât o băutură pe care o bei în grabă. Poate fi o experiență, un moment de savurat și de împărtășit cu ceilalți”, povestește Iulius Iancu.

Inspirația venită din copilărie și din poveștile bunicului

Rădăcinile conceptului se leagă, într-un fel, de copilăria antreprenorului și de poveștile bunicului său.

”Inspirația pentru ceea ce fac astăzi vine, într-un fel, din copilărie și din poveștile bunicului meu. El a trăit aproape douăzeci de ani în Dobrogea, unde a fost profesor într-o comunitate numeroasă de turci și tătari. De la el am auzit pentru prima dată despre tradițiile lor, despre ritualurile din jurul cafelei și despre felul în care aceasta era pregătită și savurată cu răbdare. Mi-a rămas în minte ideea că o cafea la nisip nu este neapărat de băut repede, ci de savurat” spune Iulius.

Așa a apărut ideea dezvoltării unui concept construit în jurul cafelei turcești pregătite la nisip.

Primul contact cu publicul, pe faleza din Costinești

Primul contact real cu publicul a avut loc în urmă cu aproximativ zece ani, pe faleza din Costinești. Acolo, Iulius Iancu a început să pregătească și să vândă cafea la nisip, chiar într-un loc în care această tradiție este cunoscută.

Reacțiile oamenilor au fost foarte bune, iar acel moment l-a făcut să înțeleagă că ideea poate deveni ceva mai mult decât o activitate sezonieră.

În timp, antreprenorul a ales să ducă această experiență în zona evenimentelor private, în loc să deschidă o cafenea clasică.

De ce evenimente și nu o cafenea clasică

Pentru Iulius Iancu, cafeaua la nisip este un produs de nișă, care își arată adevărata valoare în fața publicului. La un eveniment, cafeaua nu este doar comandată și consumată, ci urmărită, fotografiată, comentată și savurată.

Invitații pot vedea cum se pregătește cafeaua în nisipul fierbinte, în ibric de cupru, iar cafegiul este îmbrăcat în costume tradiționale turcești.

„Astfel, oamenii nu primesc doar o cafea aromată, ci și un moment autentic și memorabil”, explică antreprenorul.

Reacțiile invitaților: curiozitate, fascinație și amintiri

La evenimente, reacția oamenilor este adesea aceeași.

”La început, invitații sunt surprinși și curioși. Nu au mai văzut cafea pregătită în nisip. Apoi devin fascinați de proces și de modul în care se transformă totul într-un mic spectacol. Am observat și un lucru interesant: persoanele mai în vârstă își amintesc de vremurile tinereții și de ritualurile de altădată, iar pentru cei tineri este ceva complet nou” mărturisește antreprenorul.

Secretul cafelei la nisip

Prepararea cafelei la nisip este, pentru Iulius Iancu, un ritual.

”Folosesc cafea turcească adusă din Turcia, măcinată foarte fin. Cafeaua este pregătită într-un ibric de cupru, iar acest material ajută foarte mult la dezvoltarea aromelor. Diferența față de o cafea făcută pe aragaz este că, în nisipul fierbinte, ibricul este încălzit pe toată suprafața lui, nu doar la bază. Acest lucru face ca aroma cafelei să fie diferită și mult mai intensă” spune el.

Un rol important îl are și caimacul. Pentru a-l obține, ibricul trebuie mișcat constant în nisip, iar cafeaua trebuie amestecată cu atenție.

”Când caimacul începe să se formeze, iau câteva lingurițe și le pun direct în ceașcă, iar apoi las cafeaua să mai dea un clocot înainte de a o turna. Este un proces care cere răbdare, dar rezultatul merită. Este un proces care cere răbdare, dar rezultatul merită”, spune Iulius Iancu.

Tradiție orientală și tehnologie modernă: imprimarea alimentară

De-a lungul timpului, Turkish Barista Events a evoluat. Pe lângă cafeaua turcească la nisip, conceptul include și elemente moderne, unul dintre cele mai spectaculoase fiind imprimarea alimentară.

”Cu ajutorul acestei tehnologii putem personaliza pe loc cappuccino, macarons, înghețată sau diferite prăjituri cu sigle, mesaje sau chiar fotografii. O cafea personalizată durează aproximativ trei minute, dar reacția oamenilor merită fiecare moment” spune Iulius.

Uneori apar și momente cu adevărat speciale.

”Cea mai inedită solicitare pe care am primit-o a fost o cerere în căsătorie scrisă pe o cafea, alături de inel. A fost un moment pe care nu îl voi uita niciodată. De cele mai multe ori, când oamenii își văd chipul sau un mesaj pe cafea, reacția este simplă: „Wow!”. După aceea, încep să vină cu fotografii ale prietenilor sau ale familiei, pentru a le imprima și lor pe cafea”, povestește antreprenorul.

Pandemia, cel mai greu moment

Ca pentru mulți antreprenori din zona de evenimente, perioada pandemiei a fost cel mai dificil moment pentru Iulius Iancu. Evenimentele s-au oprit aproape complet, iar activitatea a fost afectată direct.

Cu toate acestea, antreprenorul a ales să meargă mai departe cu răbdare și încredere în conceptul pe care îl construise.

Astăzi, Turkish Barista Events este un business local de nișă, dezvoltat cu pasiune și diferențiat prin experiența pe care o oferă.

„Cafeaua este spectacol, emoție și experiență”

Pentru Iulius Iancu, cafeaua nu este doar un produs. Este spectacol, emoție și experiență în același timp. Iar cel mai important lucru este ca omul care primește cafeaua pregătită de el să simtă bucuria unei cafele bune.

Turkish Barista Events se adresează celor care vor să ofere invitaților ceva diferit la evenimente: un moment autentic, spectaculos și personalizat.

Dacă ar fi să descrie într-o singură frază ceea ce face, Iulius Iancu spune simplu:

„Turkish Barista Events este un altfel de moment de neuitat.”

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Turkish Barista Events și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. Articolul face parte din campania rulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.