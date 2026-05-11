Accident la Bătrâni: un bărbat cu alcoolemie uriașă a lovit mașina unei tinere de 18 ani

Un accident rutier s-a produs luni, 11 mai 2026, în localitatea Bătrâni, județul Prahova, după ce un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice a intrat în coliziune cu un alt autoturism.

Potrivit polițiștilor din cadrul Poliției orașului Vălenii de Munte, un bărbat în vârstă de 47 de ani, care conducea un autoturism din direcția Poiana Mare către DJ 102L, ar fi lovit un autoturism condus de o tânără de 18 ani.

În urma impactului, șoferița și un pasager aflat în mașina acesteia au suferit răni ușoare. Cele două victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale și investigații de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatul în cazul tinerei a fost negativ, însă bărbatul de 47 de ani avea o alcoolemie de 1,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice, conform procedurilor legale.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Surse apropiate anchetei au confirmat, pentru Observatorul Prahovean, că cele două victime, atât șoferița, cât și pasagerul din dreapta, aveau vârsta de 18 ani, fiind frați gemeni.