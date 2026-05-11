Ploieștiul, capitala floretei timp de două zile la Cupa „Memorialul Ștefan Moldanschi”

În perioada 9-10 mai, Sala de sport a Școlii Gimnaziale Grigore Moisil din Ploiești a găzduit cea de-a IX-a ediție a Cupei „Memorialul Ștefan Moldanschi”, competiție devenită deja una de tradiție pentru scrima românească. Evenimentul, organizat de Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, a reunit pe planșă sportivi din România, Republica Moldova și Bulgaria, la categoriile copii și cadeți.

- Publicitate -

Competiția a fost dedicată memoriei antrenorului Ștefan Moldanschi, cel care, timp de 45 de ani, a format generații de campioni și a contribuit decisiv la dezvoltarea scrimei ploieștene. Atmosfera din sala de concurs a fost una spectaculoasă, marcată de emoție, fair-play și dueluri intense la floretă.

Un moment special al ediției din acest an ar fi fost prezența fostei mari campioane olimpice Laura Badea, invitată de onoare a competiției. Participarea acesteia însă a fost anulată în ultimul moment, din motive personale.

- Publicitate -

Totuși premierea sportivilor a fost oficiată Roxana Bârlădeanu, secretar general al Federației Române de Scrimă, și medaliată cu argint la J.O. Atlanta 1996. „Flacăra olimpismului a adus un impuls motivațional și la Ploiești, la scrimă”, a declarat Claudiu Moldanschi, fiul marelui sportiv, și organizatorul competiției. Roxana Bârlădeanu este, totodată, și cvadruplă vicecampioană mondială și vicecampioană europeană.

Sportivii de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești au avut evoluții excelente și au obținut rezultate remarcabile:

Andrei Mărtișcă – locul I la categoria U13

– locul I la categoria U13 Andreea Pelaghie – locul I la categoria U11

– locul I la categoria U11 Antonia Stănescu – locul II la categoria U17

– locul II la categoria U17 Mihai Frangulea – locul III la categoria U13

– locul III la categoria U13 Rareș Ciucur – locul VI la categoria U9

– locul VI la categoria U9 Mihanea Bratu – locul VII la categoria U13

– locul VII la categoria U13 Matei Negrea – locul VIII la categoria U17

Rezultatele confirmă încă o dată valoarea școlii de scrimă de la Ploiești și munca depusă de sportivi și antrenori pentru performanță. Competiția a oferit publicului două zile pline de spectacol sportiv, într-un sport care continuă să atragă tot mai mulți tineri pasionați de eleganța și disciplina floretei.

Organizatorii au transmis mulțumiri partenerului, Prahova Value Centre, și tuturor sponsorilor care au susținut desfășurarea competiției și premierea participanților.

- Publicitate -

Felicitări tuturor sportivilor pentru rezultatele obținute și mult succes în competițiile viitoare!