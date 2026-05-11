Bărbat atacat cu un topor, în propria mașina, în zona Gării de Sud din Ploiești

Un bărbat ar fi fost atacat de mai multe persoane cu un topor, în timp ce se afla propria mașină, în zona Gării de Sud din Ploiești.

Incidentul violent a avut loc luni în jurul prânzului, în apropierea zonei unde mai mulți comercianți vând flori.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că motivul atacului ar fi fost mai multe injurii adresate într-un live pe Tik Tok. Victima a fost eliberată recent din închisoare.

Polițiștii au deschis o anchetă, iar toate persoanele implicate în altercație sunt la audieri în aceste momente.

În urma cercetărilor și a probelor strânsă, oamenii legii urmează să stabilească și încadrarea faptei.

Vom reveni cu detalii