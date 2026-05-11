Rezultatele sondajului OPH: cei mai mulți cititori vor alegeri anticipate după demiterea lui Bolojan

La ultimul sondaj de opinie online, cititorii Observatorului Prahovean au fost invitați să răspundă la întrebarea: „Care credeți că ar fi cea mai bună formulă de guvernare după demiterea premierului Bolojan?”

Potrivit rezultatelor sondajului, cea mai votată variantă este cea a alegerilor anticipate, opțiune aleasă de 35,91% dintre respondenți.

Pe locul al doilea se află varianta unui guvern minoritar PNL – USR – UDMR, susținută de 27,40% dintre participanții la sondaj.

A treia opțiune în preferințele cititorilor este formula PSD – AUR – SOS – POT, cu premier PSD sau AUR, care a obținut 16,44% dintre voturi.

O formulă largă de guvernare PNL – PSD – USR – UDMR, cu premier PNL a fost aleasă de 8,61% dintre respondenți, în timp ce aceeași formulă, dar cu premier PSD, a obținut doar 3,69%.

Varianta unui guvern de uniune națională a fost susținută de 3,24% dintre participanți, iar 4,70% au răspuns că nu îi interesează politica.

Rezultatele sondajului OPH:

Alegeri anticipate – 35,91%

Guvern minoritar PNL – USR – UDMR – 27,40%

PSD – AUR – SOS – POT, cu premier PSD sau AUR – 16,44%

PNL – PSD – USR – UDMR, cu premier PNL – 8,61%

Nu mă interesează politica – 4,70%

PNL – PSD – USR – UDMR, cu premier PSD – 3,69%

Guvern de uniune națională – 3,24%

