Discuții aprinse în Consiliul Local pe tema organigramei Primăriei Ploiești. Dispar 93 de posturi

Aleșii locali ploieșteni au aprobat, luni, 11 mai, noua organigramă a Primăriei Ploiești. În timpul ședinței au existat mai multe amendamente, dar și discuții aprinse. Consilierul local PSD Gheorghe Sîrbu a criticat forma propusă, care prevedea transformarea Direcției Economice și a Direcției Juridice în servicii.

- Publicitate -

Prin proiectul de hotărâre privind noua organigramă a Primăriei Ploiești s-a propus diminuarea numărului de posturi de la 349 la 256. Reducerea vizează 93 de posturi, dintre care 56 au rezultat în urma reorganizării Casei de Cultură, prin preluarea Administrației Parcului Municipal Vest.

Alte două posturi vor fi preluate de Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești. Noua organigramă va include 20 de posturi de conducere, reprezentând 8% din numărul total de posturi.

- Publicitate -

Principala modificare propusă a vizat transformarea desființarea Direcției Juridice și a Direcției Economice. Acestea vor funcționa ca servicii în cadrul Primăriei Ploiești.

Amendamente propuse de liberali

Consilierul local Valentin Marcu (PNL) a propus două amendamente. Primul a vizat păstrarea Serviciului Cadastru ca structură de sine stătătoare, urmând ca GIS-ul să fie mutat la Compartimentul Dezvoltare Urbană și Metropolitană.

Al doilea amendament a prevăzut ca Serviciul Juridic să treacă în subordinea directă a primarului Ploieștiului. Ambele amendamente au fost aprobate.

- Publicitate -

Critici pe tema a două direcții din Primărie

Consilierul local Gheorghe Sîrbu (PSD) a solicitat explicații privind propunerea de desființare a Direcției Juridice și a Direcției Economice și transformarea acestora în servicii. Totodată, acesta a cerut transformarea Direcției de Comunicare în serviciu, precum și prorogarea proiectului privind viitoarea organigramă a Primăriei Ploiești. Ambele propuneri au fost respinse la vot.

La rândul său, secretarul general Laurențiu Dițu a cerut responsabilitate în analiza proiectului de hotărâre, reafirmând importanța Direcției Juridice și a Direcției Economice. „V-aș ruga să analizați cu mare responsabilitate actuala structură”, a declarat Dițu.

Primarul Ploieștiului: „S-a ajuns la această formă după nenumărate discuții”

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a explicat că în spatele propunerii prevăzute în organigramă au stat mai multe argumente, existând inclusiv discuții cu grupurile politice din Consiliul Local. „S-a ajuns la această formă după nenumărate discuții”, a susținut edilul.

- Publicitate -

„La Direcția Economică și la Direcția Juridică, posturile nu erau ocupate prin concurs”, a explicat primarul Ploieștiului, unul dintre criteriile care au stat la baza acestei propuneri.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat, după o pauză de consultări, cu 19 voturi pentru, o abținere și o neparticipare la vot. Noua organigramă a Primăriei Ploiești ar urma să intre în vigoare la data de 1 iulie 2026.



