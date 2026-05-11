Bărbat electrocutat în Gara Bușteni după ce s-a urcat pe un vagon de tren

Luni, 11 mai 2026, un bărbat s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de tren în Gara Bușteni. Apelul la numărul unic de urgență, 112, a fost inițiat aproximativ la ora 17:10. În cadrul acestuia s-a comunicat faptul că este vorba de o persoană „electrocutată”.

- Publicitate -

UPDATE: „Victima, un tânăr în vârstă de 21 ani, a fost preluată de echipajul elicopterului SMURD. Aceasta prezintă arsuri la nivelul toracelui anterior și posterior, a fost intubată și va fi transportată către o unitate spitalicească”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Știre inițială

- Publicitate -

La fața locului s-au deplasat echipajele ISU Prahova. Din primele informații ar fi vorba de un tânăr de 21 de ani, domiciliat în Bușteni.

Potrivit surselor apropiate anchetei, tânărul s-a urcat pe scara vagonului de marfă, cu intenția de a traversa șinele de tren. Deși signalistica atenționa, bărbatul a ignorat-o și ar fi luat foc de la arcul electric produs la firele de contact.

Vagonul, destinat transportului de produse petroliere, era garat în stație, la linia 4.

- Publicitate -

Momentan se așteaptă sosirea drezinei de la Câmpina pentru a putea fi oprit curentul electric. Până când curentul electric nu este întrerupt nu se poate interveni în zonă.

Revenim cu detalii.

UPDATE, ora 17:50

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului Sinaia au fost solicitați să intervină, în urmă cu puțin timp, în cazul unei persoane care s-a urcat pe un tren în Gara Bușteni și s-ar fi electrocutat.

- Publicitate -

La locul indicat s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

Conform informațiilor primite până în acest moment, este vorba despre o persoană care s-a urcat pe un vagon de transport produse petroliere, care era fără încărcătură, și s-a electrocutat. În acest moment se acționează pentru scoaterea de sub tensiune a trenului, fiind așteptată sosirea unei drezine pentru efectuarea acestui demers, astfel încât echipajele de intervenție să nu fie puse în pericol.

Trenul nu efectua niciun transport, era garat.

Vom reveni cu informații în funcție de evoluția situației de la locul intervenției”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.