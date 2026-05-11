Volodimir Zelenski vine la București

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va participa miercuri la Summitul Formatului București 9, unde una dintre temele principale este consolidarea sprijinului pentru Ucraina.

Volodimir Zelenski va avea o intervenție în partea finală a sesiunii de lucru și o discuție bilaterală cu președintele României, Nicușor Dan, solicitată de partea ucraineană.

Alături de liderul Ucrainei va fi prezentă și soția sa, Olena Zelenska, care va avea un program separat de cel al președintelui ucrainean. Potrivit HotNews.ro, aceasta va participa la activități alături de Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.

La eveniment vor participa secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinți și miniștri din mai multe state, printre care Lituania, Estonia, Cehia, Letonia, Slovacia, Finlanda, Danemarca, Suedia, Norvegia, Bulgaria și Ungaria. Din partea Statelor Unite va participa subsecretarul de stat Thomas DiNanno.

Formatul București 9 a fost lansat în 2015 de România și Polonia, după anexarea Crimeei de către Rusia, ca platformă de consultare pentru statele NATO de pe flancul estic.