Ceasul din centrul Ploieștiului a fost reglat în urma articolului din Observatorul Prahovean

Ceasul din centrul Ploieștiului arată din nou ora exactă. Se întâmplă după ce Observatorul Prahovean a sesizat RASP Ploiești cu privire la faptul că ceasul a rămas în urmă.

Practic, după ce în noaptea de 28 spre 29 martie s-a trecut la ora de vară, iar ceasurile au fost date înainte cu o oră, ceasul mare din centrul Ploieștiului a rămas în urmă. Deoarece contractul cu firma de mentenanță a expirat la sfârșitul anului trecut, nu a mai avut cine să se ocupe de reglarea acestuia. Observatorul Prahovean a scris un articol atunci pe acest subiect. Îl poți citi AICI.

Cum s-a întâmplat minunea. Cine a reglat ceasul din centru

O zănă…..s-a ocupat de reglarea ceasului. Lăsând gluma la o parte, surse din interiorul RASP Ploiești ne-au declarat că cineva s-a ocupat în mod gratuit, ca ceasul să arate din nou ora exactă.

Acum, că Ploieștiul are buget de ieri, 11 mai, urmează să fie contractată o firmă care să se ocupe de întreținerea ceasului emblemă din Ploiești.

Deoarece contractul de mentenanță este unul mic, nu va fi vorba de o licitație, ci de o simplă achiziție, care se va face cu siguranță pe o perioadă scurtă de timp, până la sfârșitul anului 2026, mai spun surse din RASP Ploiești. Contractul va fi valabil până la sfîrșitul lunii.

Povestea ceasului din centrul Ploieștiului

Ceasul care a devenit punct de reper pentru mulți ploieșteni riscă să devină istorie, se arată într-un amplu articol scris AICI de Observatorul Prahovean.

A fost fabricat de Electromecanica Ploiești, fosta uzină mecanică de la Crângul lui Bot, în anul 1988. În acel an a fost testat și menținut în funcțiune în cadrul uzinei. Montarea ceasului în centrul orașului s-a făcut în luna ianuarie 1989.

Având în vedere vechimea aparaturii, care funcționează neîntrerupt de 38 de ani, trebuie să ne așteptăm la o posibilă renunțare la ceas sau la înlocuirea acestui simbol al Ploieștiului.

RASP Ploiești susține că nu se mai fabrică componente ale acestuia, astfel că la o posibilă avarie majoră la aparatură, care să împiedice repunerea în funcțiune, s-ar putea renunța la ceasul la care orice ploieștean și-a dat întâlnire măcar o dată în viață.