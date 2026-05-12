Doi bărbați reținuți în cazul „falsului polițist”, devenit „fals procuror”, din Prahova

Ancheta în cazul individului care s-ar fi prezentat drept procuror și ofițer SRI pentru a înșela mai multe persoane a făcut un nou pas important. Polițiștii prahoveni au reținut doi bărbați, în urma perchezițiilor și a activităților investigativ-operative desfășurate în acest dosar.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, față de doi bărbați, cu vârste de 27 și 24 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, după administrarea probatoriului în cauză.

Surse apropiate anchetei au confirmat, pentru Observatorul Prahovean, că cei doi sunt făptașul, Costin Oprea, și un complice care i-a facilitat acestuia înșelăciunile.

Pe parcursul activităților procedural-penale, anchetatorii au ridicat mai multe mijloace materiale de probă considerate utile pentru documentarea activității infracționale și pentru stabilirea întregii participații penale.

Cei doi urmează să fie prezentați unității de parchet competente, care va decide măsurile preventive ce se impun, conform prevederilor legale.

Reamintim că dosarul vizează cazul prezentat de Observatorul Prahovean, în care un bărbat ar fi pretins că este procuror și ofițer SRI, reușind să inducă în eroare mai multe persoane și să producă un prejudiciu considerabil.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a transmis că își menține angajamentul privind combaterea infracționalității contra patrimoniului și protejarea cetățenilor împotriva faptelor care afectează siguranța și încrederea publică.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.