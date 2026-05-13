17 consilieri au lăsat Ploieștiul fără 50 de hectare de teren la Parcul Bucov. Gafa, remediată pe șest

Situație demnă de comediile lui Caragiale la Consiliul Local Ploiești. Aleșii de la PSD, AUR și PNL au votat săptămâna trecută un proiect inițiat de viceprimarul Alexandru Săraru (AUR), în urma căruia Municipiul Ploiești a pierdut 50 de hectare de teren în zona Parcului Bucov. După ce mai mulți aleși locali și funcționari din primărie au realizat consecințele votului, hotărârea a fost revocată la următoarea ședință.

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din 6 mai a Consiliului Local Ploiești a fost introdus, ca proiect suplimentar unul privind aprobarea retragerii Municipiului Ploiești din calitatea de membru fondator al Fundației „Constantin Stere”, inițiat de viceprimarul Alexandru Săraru (AUR).

Printre motivele invocate s-a numărat faptul că Primăria Ploiești nu ar participa la activitatea fundației, având un rol decorativ.

Viceprimarul Săraru: „Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi”

Înaintea votului, consilierul de la Mișcarea Noi, Ploieștenii, Mihai Tonsciuc, a întrebat de ce este atât de urgent proiectul pentru a fi dezbătut ca unul suplimentar la o ședință extraordinară și ce câștigă Ploieștiul din această renunțare la calitatea de membru al fundației.

Inițiatorul proiectului, viceprimarul Alexandru Săraru, a invocat reorganizarea administrativă și principiul „nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi”.

În urma discuțiilor pe marginea proiectului s-a aflat că Primăria Ploiești nu plătea nici măcar o cotizație la fundația respectivă.

Atât viceprimarul Săraru, cât și consilierul PSD Gheorghe Sârbu au insistat că statutul de membru nu a adus vreun avantaj Municipiului Ploiești de la înființarea fundației.

Proiectul a fost votat de majoritatea consilierilor locali (PSD, PNL, AUR și Forța Dreptei) — 17 voturi pentru —, cei de la Mișcarea Noi, Ploieștenii abținându-se sau votând împotrivă.

Consilierii au votat renunțarea la 50 de hectare de teren!

După terminarea ședinței, la o analiză mai atentă a hotărârii adoptate, atât la nivelul primăriei cât și a aleșilor locali, s-a aflat ce însemna, de fapt, calitatea de membru în fundația respectivă, dobândită în 2002.

Atunci, Primăria Ploiești devenise proprietară peste 50 de hectare de teren în zona Parcului Bucov. Iar acum, prin votul consilierilor, Ploieștiul renunțase pur și simplu la acest bun patrimonial!

Gafa uriașă avea să iasă la lumină la următoarea ședință de Consiliu Local, tot extraordinară, din 11 mai.

Mihai Apostolache a reparat gafa

Atunci, consilierul Mihai Apostolache, de la Partidul România în Acțiune, a inițiat un proiect de revocare a hotărârii cu pricina.

„Hotărârea nu a fost semnată de către președintele de ședință și nu a fost contrasemnată pentru legalitate de către secretarul general al unității administrativ-teritoriale. Informațiile obținute ulterior adoptării indică faptul că retragerea municipiului periclitează proiecte de interes public și afectează colaborarea cu Consiliul Județean Prahova și Comuna Bucov. Totodată, având în vedere necesitatea protejării intereselor patrimoniale și sociale ale municipiului, propun revocarea actului administrativ menționat”, se arată în referatul de aprobare al inițiatorului.

Același consilier PSD, Gheorghe Sârbu, a încercat să blocheze proiectul, invocând faptul că proiectele propuse pe lista de „suplimentare” ar fi făcute pe „genunchi, pe ultima sută de metri”, și a anunțat că se abține de la vot.

La solicitarea consilierului PSD Paul Palaș, Mihai Apostolache a explicat că motivul pentru revocarea hotărârii este protejarea patrimoniului municipiului.

Fără alte comentarii, hotărârea cu cântec a fost revocată, în mare parte, de aceiași consilieri care o votaseră săptămâna trecută, cu excepția celor de la PSD și a inițiatorului, Alexandru Săraru.

Observatorul Prahovean i-a contactat pe cei implicați în această situație fără precedent în administrația locală din Ploiești pentru explicații.

”Terenurile nu se pierd și rămân ale fundației”

Viceprimarul Alexandru Săraru: „Primăria nu participă activ în această fundație, are un rol decorativ, niciodată nu a susținut vreun proiect al lor.

Primăria nu plătește cotizație, iar impozitele majorate solicită un sprijin financiar pe care fundația îl va solicita pentru a-și acoperi cheltuielile de supraviețuire.

Terenurile nu se pierd și rămân ale fundației, respectiv ale Primăriei Bucov și CJ Prahova.

Terenurile la care faceți referire sunt concesionate către CJ Prahova pe o perioadă de 99 de ani, începând cu 30 iunie 2003, iar pe ele se află Grădina Botanică a CJ Prahova. Nu pleacă nimeni cu terenurile de pe câmp, nu dă nimeni afară CJ Prahova de pe teren.

Din moment ce Primăria Ploiești nu ajută fundația, nu plătește cotizație de 25 de ani și nici nu dorește să ajute cu absolut nimic, consider că este mai util să se iasă din această fundație.

Iar cu revocarea nu e nicio problemă. Primăria va rămâne în acționariat și sper că va ajuta fundația.”

”Din proiect nu reieșea că fundația deține în proprietate 50 de hectare de teren!”

Consilierul local PNL Florin Ioniță a declarat pentru Observatorul Prahovean: „A fost un proiect de hotărâre ce a fost inițiat de domnul Săraru înaintea ședinței Consiliului Local din data de 5 mai.

Analizând avizele favorabile ale direcțiilor de specialitate, precum și documentele suport la proiect, din care reieșea faptul că fundația are un activ patrimonial în bani de 17.500 lei, am votat favorabil proiectul.

Menționez faptul că, înaintea votului din Consiliul Local, reprezentanții direcțiilor executive din cadrul Primăriei ne-au comunicat că nu sunt probleme la acest proiect.

Ulterior, având în vedere faptul că domnul președinte de ședință ne-a atras atenția asupra faptului că lipsea de la mapă raportul de specialitate de la Direcția Patrimoniu, am votat proiectul de hotărâre privind revocarea hotărârii inițiale.

Din documentele suport la proiect nu reiese faptul că fundația deține în proprietate 50 de hectare de teren!”

În cazul în care horărârea și-ar fi produs efectele, cele 50 de hectare ar fi revenit celorlalți doi membri ai fundației, Consiliul Județean Prahova și Primăria Bucov.