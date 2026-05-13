Petrolul scoate artileria grea! Ce nume uriaș este așteptat la meciul decisiv cu Oțelul

Petrolul este la o victorie rămânerea în SuperLiga României, obiectiv pe care și-l poate îndeplini în care învinge Oțelul, în partida programată luni, 18 mai, de la ora 20.30. Formația ploieșteană încearcă o mobilizare exemplară, pe toate fronturile, pentru acest joc, apelând la cel mai mare nume din istoria fotbalului ploieștean.

- Publicitate -

Mircea Dridea a fost invitat să dea lovitura de începere a meciului cu Oțelul

Mircea Dridea, simbolul echipei, care a împlinit 89 de ani luna trecută, a fost invitat să dea lovitura de începere a partidei. Seniorul fotbalului ploieștean a revenit de curând din America, unde a fost la una dintre fiicele sale, și în principiu și-a dat acordul de a intra pe gazonul de pe Ilie Oană.

În afara faptului că e un fost mare petrolist, Mircea Dridea are o scurtă legătură și cu Oțelul, fiind antrenorul gălățenilor în 1989. Ultima dată când legendarul fotbalist al lupilor a călcat pe gazonul stadionului a fost în 2024, la Centenarul echipei, desfășurat în luna octombrie. El a mai fost însă la meciuri, dar le-a urmărit de la tribuna oficială.

- Publicitate -

Boțogan va primi minimum două etape de suspendare

Conducătorii Petrolului speră ca stadionul să fie cât mai plin. În acest sens, accesul femeilor și al copiilor sub 10 ani va fi liber, ca și la meciurile anterioare, cu mențiunea că acum accesul se va face doar în Peluza „Ilie Oană” și în Peluza „Latină”, pe baza unor bilete cu valoare 0, ce vor fi distribuite la porțile de acces ale stadionului către zonele desemnate: strada Mihai Bravu – pentru Peluza „Latină”, strada Alexandru Vlahuță – pentru Peluza „Ilie Oană”.Prețul tichetelor pornește de la 15 lei (peluze) și ajunge la 70 de lei (tribuna 0).

Petrolul nu va putea conta la ultimul meci din play-out pe serviciile lui Alin Boțogan, care a primit cartonaș roșu la meciul de la Botoșani. Întrucât a fost eliminat direct, el va primi minimun două etape de suspendare, ceea îi va transfera o etapă fie pentru un meci de baraj, în eventualitatea nefericită în care echipa nu se salvează direct, fie pentru prima etapă a sezonului viitor.