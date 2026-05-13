Ce riști dacă nu permiți accesul în apartament reprezentanților asociației de proprietari

Proprietarii de apartamente care refuză, în anumite situații, accesul reprezentanților asociației de proprietari în locuință riscă amenzi de până la 3.000 de lei, potrivit Legii nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari.

Când e nevoie de prezența reprezentanților asociației

Regula se aplică atunci când este necesară inspectarea, repararea sau înlocuirea unor elemente care țin de proprietatea comună a blocului, dar la care se poate ajunge doar printr-un apartament. Un exemplu frecvent este cel al țevilor de apă sau al altor instalații comune care trec prin locuințe.

Potrivit legii, proprietarul trebuie anunțat în scris, cu cel puțin cinci zile înainte, de către comitetul executiv al asociației de proprietari. În cazuri de urgență, termenul de notificare se reduce la 24 de ore.

Amenda poate ajunge la 3000 de lei

Accesul trebuie permis președintelui asociației sau unui membru al comitetului executiv, administratorului și unei persoane calificate care urmează să constate problema sau să execute lucrările necesare.

Dacă proprietarul refuză accesul în situațiile prevăzute de lege, amenda este cuprinsă între 500 și 3.000 de lei. Sancțiunile pot fi aplicate de polițiștii locali, primari sau persoanele împuternicite de aceștia, la sesizarea unei persoane interesate ori din oficiu. La prima abatere, proprietarul poate primi doar avertisment.

Proprietarul poate răspunde și pentru prejudicii

Pe lângă amendă, proprietarul care nu permite accesul poate răspunde civil sau penal, după caz, pentru prejudiciile create celorlalți proprietari afectați.

În schimb, dacă lucrările produc pagube într-un apartament, proprietarii afectați trebuie despăgubiți. De principiu, despăgubirile trebuie să acopere aducerea locuințelor afectate la starea inițială.

Lucrările de intervenție la partea comună trebuie realizate în condiții stabilite de comun acord între proprietar și asociația de proprietari, printr-un acord semnat de ambele părți, notează avocatnet.ro.