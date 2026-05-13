Percheziții în Prahova pentru tăieri ilegale de pădure. Prejudiciul, estimat la 28.000 de lei

Polițiștii prahoveni au descins miercuri dimineață, 13 mai 2026, la mai multe adrese din județ, în cadrul unei acțiuni de amploare vizând infracțiuni la regimul silvic.

Trei mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare miercuri, 13 mai 2026, de către ofițerii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Ordine Publică, sprijiniți de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

Dosarul penal vizează tăierea fără drept și furtul de arbori din fondul forestier național, fapte comise, potrivit anchetatorilor, în perioada februarie – martie 2026. Prejudiciul produs este estimat la aproximativ 28.000 de lei.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea parchetului competent, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și recuperării prejudiciului. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.