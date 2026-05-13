Economia României rămâne în recesiune tehnică. Inflația depășește 10%, pe fondul exploziei chiriilor

Economia României continuă să arate semne de slăbiciune în prima parte a acestui an, datele oficiale indicând atât scădere economică, cât și o inflație în accelerare, alimentată de creșteri atipice ale prețurilor în zona serviciilor, în special a chiriilor.

Potrivit INSSE, economia României a înregistrat în primul trimestru din acest an o scădere de -0,2% față de ultimul trimestru din anul precedent. În raport cu aceeași perioadă din 2025, declinul este de -1,5%, semnalând o contracție economică vizibilă.

În același timp, Institutul Național de Statistică a revizuit datele aferente anului trecut, recalculând că în trimestrul al III-lea din 2025 economia ar fi stagnat, nu ar fi crescut, așa cum se estimase inițial. În acest context, intrarea tehnică în recesiune ar fi avut loc abia începând cu luna octombrie, nu din vară, așa cum indicau evaluările anterioare.

Potrivit definiției economice, recesiunea tehnică este confirmată după două trimestre consecutive de scădere a PIB.

Inflație de 10,7% în aprilie

În paralel, inflația anuală a urcat în aprilie la 10,7%, conform datelor INSSE, pe fondul unei creșteri lunare a prețurilor de +0,84%.

Deși, în mod obișnuit, presiunea inflaționistă este asociată cu alimentele sau carburanții, în această perioadă evoluția este diferită. Principala contribuție la accelerarea inflației vine din zona serviciilor, în special din creșterea semnificativă a chiriilor.

Salt neașteptat al chiriilor: +33% într-o lună

Datele statistice indică o creștere de +33,5% a chiriilor într-o singură lună, un avans considerat atipic pentru acest segment. Această evoluție a avut un impact direct asupra inflației, depășind contribuția altor categorii de prețuri.

În același timp, evoluția cursului valutar nu explică integral această creștere. Euro s-a apreciat gradual începând cu 28 aprilie, atingând un maxim pe 6 mai, însă deprecierea leului față de moneda europeană este estimată la aproximativ 5% lunar, insuficient pentru a justifica amplitudinea creșterii chiriilor în lei. Acest lucru sugerează o majorare consistentă a chiriilor exprimate în euro, posibil începută încă din luna martie, cu efect resimțit în plățile efectuate în aprilie.

Evoluția prețurilor pe categorii

Conform INSSE, în aprilie:

alimentele s-au scumpit cu +0,5% față de luna precedentă

mărfurile nealimentare cu +0,4%

benzina s-a ieftinit cu -1,2%

motorina s-a scumpit cu +2,3%

serviciile au înregistrat un avans de +2,3%, contribuind semnificativ la inflația generală

În cadrul serviciilor, pe lângă chirii, și transportul aerian a înregistrat o creștere importantă, cu tarife mai mari cu aproximativ +27%, o evoluție considerată însă sezonieră, asociată perioadei sărbătorilor pascale.