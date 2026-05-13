Președintele CCI Prahova, prezent la o conferință organizată la Parlamentul European

Aurelian Gogulescu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova și vicepreședinte pentru diplomație economică al Camerei de Comerț și Industrie a României, a participat marți, 12 mai 2026, la conferința „Consolidarea cadrului financiar multianual în vederea adaptării la nevoile actuale și viitoare ale comunităților locale și stimulării competitivității economice la nivel național și regional”.

Evenimentul a avut loc la sediul Parlamentului European din Bruxelles și a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale, membri ai Parlamentului European, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Băncii Europene de Investiții, precum și ai mediului economic și antreprenorial.

Printre participanți s-au numărat Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, europarlamentarul Tudor Mușoiu, Florin Jianu, președintele CNIPMMR, și Iulia Matei, ambasador, reprezentant permanent al României pe lângă Uniunea Europeană.

În cadrul conferinței, Aurelian Gogulescu a susținut o prezentare în care a subliniat importanța unui dialog real și constant între autorități, mediul de afaceri, mediul academic și societatea civilă.

„Din perspectiva CCIR, este esențial ca noul model de finanțare să fie mai flexibil, mai predictibil și orientat către rezultate concrete, iar succesul acestuia va depinde de implicarea activă a sectorului privat în definirea priorităților și în implementarea investițiilor și reformelor”, a transmis Aurelian Gogulescu.

Conferința a fost structurată pe două paneluri tematice: maximizarea impactului fondurilor europene prin politici publice și dezvoltare regională, respectiv accesul sectorului privat la finanțări europene și oportunități de creștere.

Discuțiile au vizat simplificarea accesului la finanțare, creșterea capacității administrative și susținerea investițiilor care pot genera valoare adăugată și dezvoltare economică la nivel regional și național.