Când vor circula autobuzele electrice între Ploiești și Ariceștii Rahtivani. Care vor fi traseele

Locuitorii din Ploiești și Ariceștii Rahtivani vor putea circula, în premieră, cu autobuze electrice între cele două localități. Proiectul, finanțat prin PNRR, a intrat în etapa finală de implementare. Autoritățile locale susțin că noile curse de transport public ar putea deveni funcționale chiar din acest an.

Cele 22 de autobuze electrice au fost achiziționate încă de anul trecut, prin PNRR, în baza unui parteneriat între Primăria Ploiești și Primăria Ariceștii Rahtivani. Autobuzele au fost deja înmatriculate și transferate către TCE Ploiești, prin hotărâre de Consiliu Local.

În prezent, sunt în desfășurare procedurile pentru înființarea unei asociații de transport Ploiești – Ariceștii Rahtivani, structură necesară pentru operarea transportului public între cele două localități.

Conform proiectului, opt dintre cele 22 de autobuze electrice vor circula pe două rute care vor asigura legătura dintre municipiul Ploiești și comuna Ariceștii Rahtivani, oferind locuitorilor o nouă variantă de transport public între cele două localități.

Proiectul autobuzelor electrice, în etapa finală

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a explicat că proiectul a avut trei componente distincte, iar partea privind achiziția autobuzelor a fost deja finalizată.

„Au existat trei componente. Componenta de achiziție a autobuzelor a fost finalizată”, a declarat Mihai Polițeanu.

Edilul a precizat că următoarea etapă vizează înființarea asociației de transport dintre Ploiești și Ariceștii Rahtivani.

„Actele sunt depuse la Tribunal și vor fi soluționate la timp, astfel că va exista un ADI Transport între Ploiești și Ariceștiii Rahtivani. În același timp, va trebui să realizăm o achiziție pe care nu am putut să o facem până acum, deoarece nu am avut bugetul aprobat”, a explicat primarul Ploieștiului.

Mihai Polițeanu a susținut că proiectul este „în linie dreaptă”, însă există întârzieri în ceea ce privește infrastructura necesară pentru încărcarea autobuzelor electrice.

„Pe două dintre componente suntem în grafic din punct de vedere al timpului. Există o ușoară întârziere cauzată de neadoptarea bugetului, în ceea ce privește achizițiile necesare pentru instalarea unor stații de încărcare la depoul TCE”, a mai declarat edilul.

Două trasee și stații de încărcare la Nedelea și Buda

Primarul comunei Ariceștii Rahtivani, Gheorghe Orbu, a precizat că proiectul include și amenajarea a două stații de încărcare pentru autobuzele electrice.

„Una dintre stații va fi amplasată în satul Nedelea, iar cealaltă în satul Buda”, a declarat Gheorghe Orbu.

La finele lunii octombrie 2025, prin hotărâre a Consiliului Local Ploiești, au fost aprobate două trasee pe ruta Ploiești – Ariceștii Rahtivani.

traseul 310: Ploiești – Parc Industrial Ploiești – Dacher – Sat Buda – West Park – Bau Elemente – Ploiești, operat de S.C. Transport Călători Express S.A.

traseul 311: Ploiești – Rond RAR – Bau Elemente – Târgșorul Nou – Stoienești – Ariceștii Rahtivani – Nedelea – Retur: Ariceștii Rahtivani – Stoienești – Târgșorul Nou – Bau Elemente – Rond RAR – Ploiești, operat de S.C. Transport Călători Express S.A

Restul autobuzelor electrice achiziționate prin proiect circulă deja pe trasee din municipiul Ploiești. Proiectul privind achiziția celor 22 de autobuze electrice, dar și a 22 de stații de încărcare lentă și opt rapidă a avut o valoare de 62,9 milioane de lei.

