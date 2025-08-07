 

 

- Publicitate -

Autobuzele electrice noi, în trafic la Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Cinci dintre cele 22 de autobuze electrice noi achiziționate la Ploiești vor intra, de vineri, 8 august, în circulație la Ploiești. Noile mijloace de transport vor efectua curse pe traseele 35 și 35 barat.

- Publicitate -

„Începând de mâine, 8 august, vor intra în circulație cinci autobuze electrice noi pe traseele 35 și 35 barat”, ne-a declarat Călin Zaharia, directorul TCE Ploiești.

Prima cursă a noului autobuz electric pe traseul 35, de la stația Lămâița, este programată la ora 06.24, urmând ca în prima parte a zilei să fie efectuate curse în intervalele orare: 07.03/07.40/08.21/9.01/09.56/10.33/11.10/11.47.

Pentru traseul 35 barat, tot vineri, 08 august, prima cursă a noului autobuz electric, cu plecare de la stația Bloc 39, este programată la ora 06.21, următoarele curse în prima parte a zilei fiind efectuate la orele 07.00/ 07.58/08.34/09.35/10.12/10.49/11.26.

Sănătate

Pacienții cu boli cronice, fără bilet de trimitere la medicul specialist

Anumiți pacienți cu boli cronice vor avea acces mai rapid la medicul specialist. Persoanele cu anumite afecțiuni cronice nu vor mai avea nevoie de...
- Publicitate -

Noile mijloace de transport nepoluante vor circula în același timp cu autobuzele aflate deja în circulație pe cele două trasee.

22 de autobuze electrice noi și 30 de stații de încărcare

Reamintim faptul că noile autobuze electrice au fost achiziționate de Primăria Ploiești, în parteneriat cu Primăria Ariceștii Rahtivani, finanțarea fiind asigurată prin PNRR.

Investiția totală a fost de peste 62,9 milioane de lei, fonduri destinate pentru  achiziționarea a 22 de autobuze electrice, dar și a 22 de stații de încărcare lentă, precum și a opt stații de încărcare rapidă.

- Publicitate -

Noile mijloace de transport SOR EBN 9.5 au o capacitate de transport de 66 de călători (cumulat pe scaune și în picioare) plus șofer, fiind prevăzute și cu spațiu special pentru personele cu dizabilități.

Autobuzele sunt dotate cu aer condiționat, sistem de supraveghere video, sistem kneeling, dar și afișaj informativ. (Detalii AICI).

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

1
Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate...
Exclusiv

Cum suferă industria HoReCa din cauza poverilor fiscale

2
HoReCa este una dintre industriile cele mai afectate de...
Exclusiv

Impactul noilor măsuri fiscale asupra micilor antreprenori

0
Noile măsuri fiscale instituite de Guvernul Bolojan de la...
Exclusiv

Comuna în care toți copiii înscriși la școală încap într-o clasă

1
La doar o oră distanță de agitația capitalei, în...
Exclusiv

Primăria Lipănești: Familia ta are datorii? Nu îți poți vinde mașina!

4
Conducerea Primăriei Lipănești a adoptat o măsură drastică pentru...
- Publicitate -

Știri noi

Viața Prahovei

Lista localităților din Prahova vizate de ploi torențiale

0
Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o atenționare...
Național

Cum să-și protejezi datele personale când ești în vacanță

0
Directoratul Național de Siguranță Cibernetică a lansat, joi, câteva...
Viața Prahovei

Biblioteca Măgureni a participat la „CodeKids – Copiii fac coding în bibliotecă!”

0
Pe 31 iulie 2025, de la ora 11.00, la...
Administrație

Parcul Libertății din Ploiești, ținta actelor de vandalism

0
Peste 20 de corpuri de iluminat din Parcul Libertății...
Eveniment

Sindicalist despre criza din educație: seamănă vânt, vor culege furtună

0
Este a șaptea zi de proteste ale profesorilor, la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Șofer inconștient la Ploiești. Cum a ”tăiat” trecerea de pietoni

3
Un șofer ”grăbit” a efectuat o manevră periculoasă pe...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

5
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

5
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Parcul Libertății din Ploiești, ținta actelor de vandalism

Roxana Tănase -
Peste 20 de corpuri de iluminat din Parcul Libertății...

Cât ar putea ajunge impozitul pentru un apartament în 2026

Roxana Tănase -
Impozitele și taxele locale ar putea exploda de anul...

Cât te costă să recuperezi mașina ridicată la Ploiești

Roxana Tănase -
La Ploiești s-au intensificat acțiunile de sancționare a conducătorilor...

De ce nu se taie copacii înalți din Ploiești. Explicația SGU

Corina Matei -
În contextul intensificărilor episoadelor de vreme severă, tot mai...
- Publicitate -

Control amplu în autobuzele TCE pentru depistarea blatiștilor

Roxana Tănase -
Un control amplu a avut loc, miercuri dimineață, în...

Parcare cu plată, la bloc, în Ploiești. Cum e la Brașov

Marius Nica -
Invitat recent în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE, primarul Ploieștiului,...

Ce se întâmplă cu autobuzele electrice noi de la Ploiești

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a achiziționat 22 de autobuze electrice SOR...

Lucrările la centura Comarnicului avansează în ritm alert

Observatorul Prahovean -
Lucrările la centura ocolitoare a orașului Comarnic avansează într-un...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean