Autobuzele electrice noi, în trafic la Ploiești

Cinci dintre cele 22 de autobuze electrice noi achiziționate la Ploiești vor intra, de vineri, 8 august, în circulație la Ploiești. Noile mijloace de transport vor efectua curse pe traseele 35 și 35 barat.

„Începând de mâine, 8 august, vor intra în circulație cinci autobuze electrice noi pe traseele 35 și 35 barat”, ne-a declarat Călin Zaharia, directorul TCE Ploiești.

Prima cursă a noului autobuz electric pe traseul 35, de la stația Lămâița, este programată la ora 06.24, urmând ca în prima parte a zilei să fie efectuate curse în intervalele orare: 07.03/07.40/08.21/9.01/09.56/10.33/11.10/11.47.

Pentru traseul 35 barat, tot vineri, 08 august, prima cursă a noului autobuz electric, cu plecare de la stația Bloc 39, este programată la ora 06.21, următoarele curse în prima parte a zilei fiind efectuate la orele 07.00/ 07.58/08.34/09.35/10.12/10.49/11.26.

Noile mijloace de transport nepoluante vor circula în același timp cu autobuzele aflate deja în circulație pe cele două trasee.

22 de autobuze electrice noi și 30 de stații de încărcare

Reamintim faptul că noile autobuze electrice au fost achiziționate de Primăria Ploiești, în parteneriat cu Primăria Ariceștii Rahtivani, finanțarea fiind asigurată prin PNRR.

Investiția totală a fost de peste 62,9 milioane de lei, fonduri destinate pentru achiziționarea a 22 de autobuze electrice, dar și a 22 de stații de încărcare lentă, precum și a opt stații de încărcare rapidă.

Noile mijloace de transport SOR EBN 9.5 au o capacitate de transport de 66 de călători (cumulat pe scaune și în picioare) plus șofer, fiind prevăzute și cu spațiu special pentru personele cu dizabilități.

Autobuzele sunt dotate cu aer condiționat, sistem de supraveghere video, sistem kneeling, dar și afișaj informativ. (Detalii AICI).