2 euro, taxa Vodafone să vorbești cu un om, nu robot

         Observatorul Prahovean – LIVE

 

- Publicitate -

Clubul Petrolul sancționat de FRF după meciul cu Rapid

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

Cluburile Petrolul și Rapid au fost sancționate miercuri de către Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal.

- Publicitate -

Sancțiunile au fost aplicate pentru incidentele care au avut loc la partida care a avut loc pe 27 septembrie, pe arena Ilie Oană

FC PETROLUL Ploieşti vs.  FC RAPID – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3, lit. a şi c, raportat la art. 83.2, lit. b din RD, se sancționează clubul ACS PETROLUL 52 cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

Cu aceeași sumă a fost sancționat și clubul Rapid. „În temeiul art. 82, pct. 2 şi 3, lit. a şi c, raportat la art. 83.2, lit. b din RD, se sancționează clubul FC RAPID 1923 București cu penalitate sportivă de 7.500 lei”, se arată în comunicatul emis de FRF.

Eveniment

Câștigă o invitație dublă la Festivalul „Castanilor”!

Ploieștiul se pregătește să respire din nou aerul curat al muzicii folk. În perioada 10–11 octombrie 2025, la Teatrul „Toma Caragiu”, are loc cea...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Localitățile din Prahova cu cei mai mulți asistați social

0
Numărul asistaților social din Prahova a scăzut constant în...
Exclusiv

Falimentara TCE. Biletele nu acoperă nici 20% din cheltuieli

6
SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești traversează o nouă...
Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

5
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Cățelușă înfometată, salvată din lanț la Valea Călugărească

0
Intervenția promptă a polițiștilor Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova...
Eveniment

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

0
Al doilea weekend din octombrie aduce în Prahova o...
Economic

Cât „pierd” angajatorii din cauza angajaților fumători

0
Fumătorii sunt cei care îi costă pe angajatori mai...
Internațional

Armistițiu în Gaza: Hamas și Israel au ajuns la un acord

0
După doi ani de război, joi dimineață Israel și...
Eveniment

Grupare specializată în falsificarea de acte oficiale. Ample percheziții

0
O grupare specializată în falsificarea actelor oficiale a fost...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cum ne protejăm copiii de pericolele din online

0
Asociația pentru transparență în comunitate din Ploiești demarează un...
Emisiuni

”David are nevoie de ajutorul vostru!” Apelul emoționant al unui tată

0
De 13 ani, mai precis din prima zi de...
Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

1
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

1
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
Opinii Voxpublica

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

1
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

6
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Performanță a șahiștilor prahoveni la Finalele Campionatelor Naționale

Observatorul Prahovean -
În perioada 20 - 28 septembrie la Eforie Nord...

Salbă de medalii pentru micii karatiști ai clubului Sasori

Luiza Toboc -
Clubul Sasori Karate, care are secții în Ploiești, Urlați...

Judo. Echipa CSM-CFR-CSŞ Ploieşti calificată în etapa finală a Campionatului Naţional 

Roxana Tănase -
Sala de judo din Ploieşti a găzduit, ieri, etapele...

Eva Maria, copilul antrenat la școala cu piscină din Sinaia

Luiza Toboc -
Liga Performanței în Natație a organizat „Cupa de Toamnă",...
- Publicitate -

CSM Ploiești: Trei medalii la Cupa României de Submission

Roxana Tănase -
Sportivii secţiei de kempo a CSM Ploieşti au reuşit,...

Petrolul Ploiești, victorie în deplasare la FC Argeș

David Mihalache -
Petrolul Ploiești a obținut o nouă victorie în Superliga...

„Trofeul Prahovei” la gimnastică, la Ploiești

Roxana Tănase -
Sala „Leonard Doroftei”, găzduiește, sâmbătă, începând cu ora 09.00,...

Campionat de gimnastică artistică la Sala Sporturilor din Ploiești

Roxana Tănase -
Ploieștiul găzduiește, până pe 4 octombrie, unul dintre cele...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Consultă raportul de transparență

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean