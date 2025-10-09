Clubul Petrolul sancționat de FRF după meciul cu Rapid

Cluburile Petrolul și Rapid au fost sancționate miercuri de către Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal.

Sancțiunile au fost aplicate pentru incidentele care au avut loc la partida care a avut loc pe 27 septembrie, pe arena Ilie Oană

FC PETROLUL Ploieşti vs. FC RAPID – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3, lit. a şi c, raportat la art. 83.2, lit. b din RD, se sancționează clubul ACS PETROLUL 52 cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

Cu aceeași sumă a fost sancționat și clubul Rapid. „În temeiul art. 82, pct. 2 şi 3, lit. a şi c, raportat la art. 83.2, lit. b din RD, se sancționează clubul FC RAPID 1923 București cu penalitate sportivă de 7.500 lei”, se arată în comunicatul emis de FRF.

