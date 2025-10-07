- Publicitate -

Performanță a șahiștilor prahoveni la Finalele Campionatelor Naționale

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Lasă un comentariu

În perioada 20 – 28 septembrie la Eforie Nord s-au desfășurat Finalele Campionatelor Naționale pe echipe de Seniori și Senioare unde au participat cele mai bune 25 echipe din țară împărțite pe cele 3 categorii: Superliga României la Masculin, Superliga României la Feminin și Divizia A.

- Publicitate -

Delegația din Prahova condusă de Constantin Țurlea s-a deplasat cu 3 echipe: 2 echipe Masculin și feminin ale Clubului Sportiv Universitar Ploiești și echipa Masculin a Clubului Sportiv Petrolul Ploiești.

Cele două echipe masculine au luptat pe tabla de șah, miza fiind clasarea în primele două locuri ce înseamnă calificarea în Superliga României unde concurează cele mai valoroase 10 cluburi din România.

Astfel după cele 9 etape disputate, CS Universitar Ploiești a terminat cu 14 puncte reprezentând 7 victorii și două înfrângeri ocupând locul al 2-lea și obținând calificarea în Superliga României.

Viața Prahovei

Un nou lot din Autostrada A7 Ploiești – Buzău va fi deschis circulației

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, luni seară, că au avut loc teste structurale pe Autostrada A7 – Podul de...
- Publicitate -

Primul loc a fost ocupat de SuperChess cu 16 puncte reprezentând 7 victorii și două rezultate de egalitate, iar podiumul a fost completat de Clubul Sportiv Pionii Regelui Românești cu 13 puncte reprezentând 5 victorii, 3 remize și o înfrângere.

Medalii individuale pe mese au fost obținute astfel:

CS Universitar Ploiești:

- Publicitate -

Medalie de argint pentru Marele Maestru Internațional Radoslav Dimitrov – masa 2
Medalie de Argint pentru Maestrul Internațional Claudiu Dobre – Masa 5

CS Petrolul Ploiești:

Medalie de argint pentru Maestrul Andrei Bulău – masa 3

Sport

Salbă de medalii pentru micii karatiști ai clubului Sasori

Clubul Sasori Karate, care are secții în Ploiești, Urlați și Măgurele, a obținut un rezultat remarcabil la Campionatul European de Karate WKC, desfășurat la...
- Publicitate -

Supermarket La Cocoș, Grupul Observatorul Prahovean și Prahova Business susțin dezvoltarea sportului minții în județul Prahova, scopul fiind dezvoltarea gândirii logice și evident drumul spre performanță.

”Divizia A a reprezentat un test pentru a vedea unde ne aflăm cu grupa de perfornță. Locul al 2-lea și calificarea în Superliga României este o provocare la care vom răspunde cu succes. Evident că scopul nostru pentru anul următor este să ducem emblema Clubului Sportiv Petrolul Ploiești în topul celor mai bune 10 echipe din România. Dorim să mulțumim Supermarket La Cocoș, Grupului Observatorul Prahovean și Prahova Business pentru sprijinul acordat pe tot parcursul drumului spre perfornță și spiritul civic de a scoate în evidență valorile comunității prahovene.

Acum urmează concursuri foarte puternice la Ploiești cu participarea Marilor Maeștrii la șah scopul fiind creșterea valorică a jucătorilor prahoveni, Ploieștiul fiind un centru important pe harta Șahului din România” a transmis Constantin, Țurlea Președintele Asociației Județene De Șah Prahova.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

3
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Eveniment

În ce hal arată parcarea SJU Ploiești după ploaie

0
Imagini revoltătoare surprinse, astăzi, 7 octombie, cu simulacrul de...
Social

BluJoy, târgul inedit pentru familii, la Ploiești

0
BluJoy, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, lansează...
Politic

AUR propune organizarea jocurilor de noroc numai în stațiunile turistice

1
Senatorii AUR au inițiat un proiect prin care propun...
Eveniment

Accident feroviar la Vărbilău. Autoturism lovit de tren

0
Un accident feroviar s-a produs cu puțin timp în...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

6
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

9
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

10
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Salbă de medalii pentru micii karatiști ai clubului Sasori

Luiza Toboc -
Clubul Sasori Karate, care are secții în Ploiești, Urlați...

Judo. Echipa CSM-CFR-CSŞ Ploieşti calificată în etapa finală a Campionatului Naţional 

Roxana Tănase -
Sala de judo din Ploieşti a găzduit, ieri, etapele...

Eva Maria, copilul antrenat la școala cu piscină din Sinaia

Luiza Toboc -
Liga Performanței în Natație a organizat „Cupa de Toamnă",...

CSM Ploiești: Trei medalii la Cupa României de Submission

Roxana Tănase -
Sportivii secţiei de kempo a CSM Ploieşti au reuşit,...
- Publicitate -

Petrolul Ploiești, victorie în deplasare la FC Argeș

David Mihalache -
Petrolul Ploiești a obținut o nouă victorie în Superliga...

„Trofeul Prahovei” la gimnastică, la Ploiești

Roxana Tănase -
Sala „Leonard Doroftei”, găzduiește, sâmbătă, începând cu ora 09.00,...

Campionat de gimnastică artistică la Sala Sporturilor din Ploiești

Roxana Tănase -
Ploieștiul găzduiește, până pe 4 octombrie, unul dintre cele...

Un câmpinean, cel mai bun român la Turul Ciclist al României

Luiza Toboc -
La doar 23 de ani, Denis Mattew Piciu, un...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean