Performanță a șahiștilor prahoveni la Finalele Campionatelor Naționale

În perioada 20 – 28 septembrie la Eforie Nord s-au desfășurat Finalele Campionatelor Naționale pe echipe de Seniori și Senioare unde au participat cele mai bune 25 echipe din țară împărțite pe cele 3 categorii: Superliga României la Masculin, Superliga României la Feminin și Divizia A.

Delegația din Prahova condusă de Constantin Țurlea s-a deplasat cu 3 echipe: 2 echipe Masculin și feminin ale Clubului Sportiv Universitar Ploiești și echipa Masculin a Clubului Sportiv Petrolul Ploiești.

Cele două echipe masculine au luptat pe tabla de șah, miza fiind clasarea în primele două locuri ce înseamnă calificarea în Superliga României unde concurează cele mai valoroase 10 cluburi din România.

Astfel după cele 9 etape disputate, CS Universitar Ploiești a terminat cu 14 puncte reprezentând 7 victorii și două înfrângeri ocupând locul al 2-lea și obținând calificarea în Superliga României.

Primul loc a fost ocupat de SuperChess cu 16 puncte reprezentând 7 victorii și două rezultate de egalitate, iar podiumul a fost completat de Clubul Sportiv Pionii Regelui Românești cu 13 puncte reprezentând 5 victorii, 3 remize și o înfrângere.

Medalii individuale pe mese au fost obținute astfel:

CS Universitar Ploiești:

Medalie de argint pentru Marele Maestru Internațional Radoslav Dimitrov – masa 2

Medalie de Argint pentru Maestrul Internațional Claudiu Dobre – Masa 5

CS Petrolul Ploiești:

Medalie de argint pentru Maestrul Andrei Bulău – masa 3

Supermarket La Cocoș, Grupul Observatorul Prahovean și Prahova Business susțin dezvoltarea sportului minții în județul Prahova, scopul fiind dezvoltarea gândirii logice și evident drumul spre performanță.

”Divizia A a reprezentat un test pentru a vedea unde ne aflăm cu grupa de perfornță. Locul al 2-lea și calificarea în Superliga României este o provocare la care vom răspunde cu succes. Evident că scopul nostru pentru anul următor este să ducem emblema Clubului Sportiv Petrolul Ploiești în topul celor mai bune 10 echipe din România. Dorim să mulțumim Supermarket La Cocoș, Grupului Observatorul Prahovean și Prahova Business pentru sprijinul acordat pe tot parcursul drumului spre perfornță și spiritul civic de a scoate în evidență valorile comunității prahovene.

Acum urmează concursuri foarte puternice la Ploiești cu participarea Marilor Maeștrii la șah scopul fiind creșterea valorică a jucătorilor prahoveni, Ploieștiul fiind un centru important pe harta Șahului din România” a transmis Constantin, Țurlea Președintele Asociației Județene De Șah Prahova.

