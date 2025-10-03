Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră zilele acestea, iar Consiliul de Administrație al regiei a decis să lanseze un concurs pentru desemnarea noului director în octombrie. Singurul înscris este un membru al CA-ului care a votat criteriile de selecție. Exact ca în expresia „Tu centrezi, tu dai cu capul!”. Deși regia se află într-o situație financiară dezastruoasă, postul de director este remunerat anual cu153.653 lei.

UPDATE Procedura s-a anulat, organizarea concursului se va relua.

”Iau în calcul varianta contestării în instanță a deciziei CA-ului privind anularea concursului. Am discutat cu un avocat specializat pe asemenea spețe, care a câștigat inclusiv un proces contra Hidroelectrica legat de procedura de selecție și o să decid ce fac dupa ce văd decizia CA-ului” ne-a declarat Ionuț Crețu.

A votat condițiile de concurs, apoi și-a depus dosarul

Procedura a fost suspendată temporar după s-a constatat că un membru al Consiliului de Administrație, Ionuț Crețu, care a jucat un rol cheie în formularea criteriilor de selecție, candidează pentru postul de director al RASP.

Condițiile necesare pentru înscrierea la concurs coincid cu propriul lui parcurs profesional. Acesta susține că nu este nimic ilegal și că toate criteriile sunt luate din legislația în vigoare.

Potrivit anunțului, printre condițiile necesare înscrierii la concurs, votate de Consiliul de Administrațție din care face parte și Ionuț Crețu, se numără:

– studii superioare, de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență, într-un domeniu tehnic, economic sau juridic

– minimum 10 ani experiență profesională, din care cel puțin 7 ani în domeniul de pregătire

– minimum 5 ani în funcții de conducere

Analizând CV-ul public al lui Ionuț Crețu, disponibil pe site-ul RASP cv_ionut-cretu – , constatăm că acesta îndeplinește toate aceste cerințe, inclusiv cei 5 ani în funcții de conducere.

”Nicio lege nu-mi interzice să-mi depun dosarul”

Contactat de Observatorul Prahovean, Ionuț Crețu respinge un posibil conflict de interese.

”Eu mi-am depus dosarul în virtutea OUG 109/ 2019, art 18, alin 3, care permite administratorilor să candideze pentru funcția de director. Am votat condițiile pentru concurs, ca toți ceilalți colegi! Nu există nicăieri în lege un articol care să îmi interzică să depun dosarul pentru că am votat condițiile din lege. Nu există o altă condiție impusă în plus față de cele stabilite de lege!” a declarat Crețu.

Acesta a precizat că după depunerea candidaturii la funcția de director, singura de altfel, nu a mai participat la procedura de selecție.

”La data depunerii candidaturii, respectiv 15.09.2025, dețineam calitatea de membru al

Consiliului de Administrație al RASP Ploiești, precum și funcția de Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare (CNR) din cadrul Consiliului.

Ulterior depunerii, la data de 16.092025, am demisionat din funcția de președinte și implicit membru al CNR, în scopul eliminării oricăror posibile conflicte de interese legate de procedura de selecție. Totodată, menționez faptul că procesul de selecție se derulează împreună cu un expert independent, nefiind gestionat în totalitate de CNR. Condițiile de eligibilitate și selecție sunt preluate integral din lege și stabilite ca atare de toți membrii CNR împreună cu expertul independent, obligația de semnătură fiind mai degrabă o împuternicire dată Președintelui CNR, nu un avantaj” a explicat Ionuț Crețu.

În documentele inițiale ale Consiliului de Administrație de la RASP se arată că Ionuț Crețu a participat la ședințele CNR din 12 august 2025 și 14 august 2025, în care s-au aprobat documentele de selecție (Planul de selecție, componentele criteriilor etc.). Apoi, pe data de 15 septembrie 2025, și-a depus candidatura. Expertul independent cooptat, HR EXPERT INDEPENDENT S.R.L., a emis o notă internă (Nr. 55/15.09.2025) prin care semnalează că dubla calitate exercitată de Crețu, atât la momentul stabilirii criteriilor, cât și la înscriere și indică un potențial conflict de interese procedural.

În apărarea lui, Crețu invocă și o adresă a Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMPIP) care nu invocă un conflict de interese sau incompatibilitate. Agenția precizează în documentul respectiv că această responsabilitate revine autorității tutelare, adică Primăriei Ploiești. Documentul poate fi consultat aici: Răspuns adresă nr.9714

Crețu a invocat Art 18, alin (3) din OUG 109/ 2011, care prevede:

(1) Prin actul de înființare sau, ulterior înființării, prin decizie a autorității publice tutelare se poate stabili dacă atribuțiile de conducere executivă a regiei autonome pot fi delegate de consiliul de administrație unuia sau mai multor directori.

(2) Directorii regiei autonome sunt numiți de consiliul de administrație.

(3) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4)-(8).

Ionuț Crețu este angajat la Conpet, de unde obține venituri de 72301 lei, iar din calitatea de membru în CA-ul RASP-ului din Partea Primăriei Ploiești a declarat venituri de 18000 lei.

Ce spune Primăria Ploiești

Primăria Ploiești, în răspunsul oficial transmis către RASP și asumat de primarul Mihai Polițeanu, recunoaște existența elementelor problematice, dar subliniază că s-a cerut un raport de expertiză juridico-procedural, iar Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (ANEPIP) va decide dacă faptele constituie un viciu legal care poate conduce la anularea concursului.

Municipalitatea afirmă că domnul Crețu a participat la ședințele CNR și la adoptarea criteriilor înainte de înscriere, și că expertul independent a emis un semnal de potențial conflict de interese. Rămâne în responsabilitatea CA-ului RASP să stabilească dacă această situație afectează legalitatea întregului proces. Conducerea primăriei recomandă însă ridicarea suspendării procedurii de concurs și continuarea procesului. Reacția primăriei este disponibilă aici: PMP -Adresa reluare procedura selectie post director RASP

Cu ce se ocupă RASP

RASP este o regie aflată în subordinea Primăriei Ploiești care monitorizează activitatea companiilor de utilități. Din totalul de 105 posturi de la RASP Ploiești, ultima organigramă adoptată de Consiliul Local prevede 88 de posturi, din care 7 de conducere și 81 de execuție.

Din Consiliul de Administrație fac parte, pe lângă Ionuț Crețu, Stoichici Valentin Petru , Grigore Daniel, Maria Manuela Scarlat, Razvan Lungu și Izvoran Camelia-Mihaela. Președintele CA-ului este Teodora Marin, fost city-manager al Ploieștiului în mandatul primarului Adrian Dobre (PNL).

În structura RASP se regăsesc următoarele compartimente: Juridic, Contencios și Contracte, Management Integrat, Serviciul Resurse Umane și Secretariat, Serviciul Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, Compartiment Achiziții Publice, Compartimentul Apă Canal, Serviciul Rețele, Contorizare, Repartitoare Costuri și Încălzire Urbană, Compartiment Stațție Epurare, Serviciul Salubritate și Protecția Mediului, Biroul Protecția Mediului Monitorizare postînchidere Rampa Teleajen.

În pragul insolvenței

Observatorul PRahovean a dezvăluit recent că regia se află într-o situație critică din cauza penalităților percepute de Apele Române pentru vechea stație de epurare. Sumele de plată acumulate au ajuns la peste 8 milioane de euro, iar RASP are o singură șansă: eșalonarea penalităților. În caz contrar, riscă insolvența. Detalii AICI