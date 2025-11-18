EXCLUSIV Ce spune Consiliul Concurenței despre scumpirea carburanților

Observatorul Prahoveana a solicitat un punct de vedere Consiliului Concurenței despre scumpirea carburanților. În ciuda declarațiilor unor oficiali ai guvernului, care au anunțat că au sesizat specula de la pompă, instituția respectivă susține că nu a demarat o investigație!

Scumpiri pe bandă rulantă la benzină și motorină

În ultima lună, carburanții s-au scumpit, în medie, cu 50 de bani pe litru, un litru de motorină depășind 8 lei la pompă.

Majorarea prețurilor la carburanți a crescut încă din vară, odată cu majorarea TVA-ului și a accizei și a continuat abrupt cu ceea ce companiile din domeniu numesc fluctuații ale cotațiilor produselor petroliere pe piețele internaționale.

În contextul crizei declanșate de sancțiunile impuse de SUA companiilor rusești din Europa, care vor intra în vigoare pe 13 decembrie, statul încearcă să preia administrarea activelor Lukoil, cele mai importante fiind rafinăria Petrotel din Ploiești și lanțul de peste 320 de benzinării.

Ministrul Energiei acuză speculanții

Ieri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că există comercianți care profită de cazul Lukoil și cresc artificial prețul la pompă.

„Vreau să spun răspicat din nou: în momentul de față nu există niciun motiv obiectiv pentru care prețul carburanților la pompă să crească nici măcar cu un ban. Rafinăria Petrotel Lukoil nu funcționează în momentul de față, este oprită din 15 octombrie.

România exportă acum atât benzină, cât și diesel. Nivelul de producție a tot ce înseamnă produse petroliere, cât și importurile diverselor agenți economici, acoperă și depășesc necesarul României.

Pentru a evita astfel de situații speculative din partea unor agenți economici care profită de zvonuri, am cerut instituțiilor abilitate să urmărească modul de formare al prețurilor și politicile prin care acestea sunt crescute nejustificat la pompă„, a transmis ministrul Ivan.

Reacția Consiliului Concurenței

Cum instituția care are rolul de a urmări modul de formare al prețurilor este Consiliul Concurenței, Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere. În mod surprinzător, instituția a transmis că nu are în desfășurare o investigație pe piața carburanților, însă ”monitorizează evoluțiile din domeniu”.

În ceea ce privește posibilele cauze ale scumpirilor, reprezentanții Consiliului Concurenței susțin că la ora actuală, există o perturbare pe piața carburanților.

”În ultimele zile, în Europa, prețurile angro pentru benzină și motorină au crescut, cel mai probabil ca urmare a sancțiunilor impuse companiilor rusești. În același timp, prețul barilului nu a crescut, deci piața petrolului, care este materia primă pentru carburanți, este constantă. De aceea ne asteptăm ca, în perioada următoare, prețurile carburanților să își revină, pe măsură ce lumea se va calma și se va vedea că efectul sancțiunilor impuse companiilor Lukoil și Rosneft nu creează dezechilibre în piață”.

Consiliul concurenței dă asigurări că ”intervenim ori de câte ori avem indicii privind existența unor posibile înțelegeri anticoncurențiale între companii sau a unui abuz de poziție dominantă al unei companii, în relațiile comerciale cu partenerii săi”.

În urma ultimei investițgații, derulată acum câțiva ani pe această piață, instituția a sancționat cu 16,9 milioane de lei, trei companii (Tinmar IND SA București, Planoil SRL București și Planoil Industries SRL București) din domeniul comercializării angro de carburanți pentru încheierea unei înțelegeri anticoncurențiale, constând în fixarea prețurilor, discounturilor și adaosurilor comerciale, împărțirea clienților și a surselor de aprovizionare pe piața românească.

”De asemenea, am amendat șase companii petroliere (OMV Petrom SA, OMV Petrom Marketing srl, Lukoil Romania SRL, Rompetrol Downstream SRL, Mol Romania Petroleum

Products SRL și ENI Romania SRL) pentru încheierea unei înțelegeri anticoncurențiale privind eliminarea de pe piață a unui sortiment de benzină, toate cazurile fiind câștigate în instanță” se mai precizează în documentul transmis redacției noastre.