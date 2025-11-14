De ce s-au scumpit benzina și motorina. Explicația OMV Petrom

Creșterea TVA, dar și a cotațiilor de pe piața internațională a provocat o scumpire accelerată a carburanților. Șoferii au ajuns să plătească peste 7,5 lei/litru la bezină și 8 lei/litru la motorină. Observatorul Prahoveana a solicitat OMV Petrom o explicație pentru aceste majorări.

Val de scumpiri la pompă

În ultima perioadă, carburanții s-au scumpit succesiv, motorina obișnuită depășind 8 lei/litru, la pompele Rompetrol, OMV și Mol din Ploiești. Și benzina s-a scumpit, prețul variind între 7,52 lei/litru la Petrom, respectiv 7,63 lei/litru la Rompetrol.

În ceea ce privește sortimentele superioare de carburanți, un litru de benzină premium se vine, în medie cu 7,9-8 lei, iar unul de motorină premium cu aproape 8,5 lei.

Explicația OMV Petrom

Observatorul Prahovean a solicitat companiei OMV Petrom, liderul pieței, o explicație pentru scumpirile carburanților.

”Politica noastră de prețuri este una moderată – evităm să reflectăm vârfurile de prețuri de pe piețele internaționale. Prețul carburanților se formează pe baza cotațiilor produselor petroliere pe piețele internaționale – care în această perioadă sunt foarte volatile – și include taxe care reprezintă, în prezent, aproximativ 50% la motorină și 55% la benzină.

În contextul sancțiunilor împotriva companiilor rusești, volatilitatea cotațiilor la produse petroliere s-a accentuat, fapt reflectat de prețurile la pompă. In plus, pentru benzina care trebuie să conțină 10% bioetanol, prețul reflectă creșterea costului acestuia.

La motorină, cotațiile au crescut cu circa 10% în ultimele două luni. Și mai puțin de jumătate din această creștere s-a reflectat în prețurile la pompă.

Doar în ultima săptămână, cotațiile internaționale ale motorinei au crescut cu 5% , ceea ce reprezintă jumătate din creșterea din ultimele două luni” au transmis reprezentanții companiei.

Guvernul a crescut taxele

Reamtim că, la 1 august, guvernul a majorat cota TVA de la 19% la 21%, dar și accizele pentru benzină (Euro Super 95) și motorină (Motorină auto). Practic, peste 50% din prețul unui litru de carburant este reprezentat de accizele și TVA-ul colectate la bugetul public.

De la 1 ianuarie 2026 accizele la carburanți ar putea crește și mai mult, potrivit economica.net. Astfel că, dacă acum accizele sunt de 2,55 lei/litru la motorină și 2,78 lei/litru la benzină, accizele cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2026 sunt de 3,06 lei pe litru la benzină și de 2,80 lei pe litru la motorină, dacă guvernul respectă calendarul asumat în fața Consiliul Afaceri Economice și Financiare al UE.

În schimb, alte state, precum Portuigalia, Franța, Ungaria sau Suedia au redus taxele pentru ca prețurile la pompă să nu crească foarte multe. În schimb, alte state, precum Portuigalia, Franța, Ungaria sau Suedia au redus taxele pentru ca prețurile la pompă să nu crească foarte mult.