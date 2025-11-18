Muzeul unic care spune istoria petrolului românesc

În centrul Ploieștiului, într-o clădire care încă păstrează eleganța unei epoci apuse, Muzeul Petrolului este o fereastră unică către trecutul care a modelat nu doar Prahova, ci întreaga Românie.

Aici, într-un circuit expozițional care îmbină instrumentarul tehnic cu documentul uman, sunt expuse aproape 10000 de obiecte, printre care 700 de utilaje unice în lume.

Vorbim despre mii de obiecte și documente care ilustrează nașterea și evoluția industriei petroliere românești. Muzeul, înființat în 1961, a strâns de-a lungul decadelor un patrimoniu impresionant, de la unelte de foraj de lemn, la machete, planuri, fotografii și piese unicat.

Istoria care se spune aici nu e doar locală: e, în multe privințe, una mondială. Regiunea Ploiești a fost în secolul XIX una dintre primele zone din lume în care extracția și rafinarea petrolului au cunoscut o dezvoltare organizată.

Rafovul din Ploiești, opera fraților Mehedințeanu, este amintit în surse istorice drept una dintre primele rafinării organizate din lume (1856–1857), un fapt care a transformat orașul în centru tehnologic și economic și care explică de ce Muzeul Petrolului are astăzi un loc atât de important în memoria industrială a României.

Printre obiectele care surprind vizitatorul, se află un felinar vechi de peste un secol, provenit din iluminatul stradal cu petrol lampant folosit în secolul al XIX-lea. În expoziție se află, alături de alte lămpi și felinare, exemplare care au făcut parte din rețeaua de iluminat a Bucureștiului la mijlocul secolului XIX.

Am stat de vorbă cu Adriana Mihai, muzeograful care a fost ghid pentru echipa Observatorului Prahovean în timpul reportajului video realizat în incinta muzeului. Clipul îl puteți viziona la finalul articolului.

Cu voce caldă și o evidentă pasiune pentru colecții, muzeograful ne-a purtat printre vitrine, explicând fiecare obiect, machetă sau afiș. Ce face Muzeul Petrolului cu adevărat special și demn de un reportaj în exclusivitate, nu este doar bogăția numerică a colecțiilor, ci mixul rar dintre tehnologie, document și memorie socială.

Găsești aici machete ale primei sonde cu foraj mecanic din România, unelte țărănești folosite la extracția timpurie a țițeiului, echipamente de rafinare, planuri, mărturii epistolare și fotografii de arhivă care reconstruiesc pașii unei revoluții industriale lente, dar ireversibile. De la hecne acționate de cai până la utilaje metalice din secolul al XIX-lea, expoziția oferă o panoramă relevantă.

VIDEO

FOTO