Scandalul Rogobete – Polițeanu de la Pediatrie: Ce echipamente nu pot fi folosite

Săptămâna trecută ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD) s-a aflat în vizită la spitalele din Ploiești. Cu ocazia vizitei la Spitalul de Pediatrie, ministrul PSD a anunțat că unitatea sanitară nu poate utiliza echipamente performante din cauza lipsei unui transformator electric. Lipsa acestuia fiind, potrivit declarațiilor ministrului, din cauza Primăriei Ploiești.

„Am finalizat și am investit de la Ministerul Sănătății bani grei în Spitalul de Pediatrie din Ploiești. Echipamentele nu pot fi folosite nici astăzi pentru că, de un an de zile, primăria nu este în stare să instaleze un transformator electric în curtea spitalului (…) ”, a declarat ministrul Rogobete, fără să precizeze despre ce „echipamente” este vorba.

A urmat o replică transmisă de primarul Mihai Polițeanu dar nici acesta nu a specificat despre ce echipamente este vorba. Pentru a înțelege ce aparatură este achiziționată și nu poate fi folosită de Spitalul de Pediatrie Ploiești, am contactat-o pe dr. Anca Miu, directoarea unității medicale.

Ce aparate sunt funcționale dar nu pot fi folosite la Spitalul de Pediatrie Ploiești

Medicul Anca Miu, directoarea spitalului, ne-a precizat că este vorba despre aparatele de flux laminar, care sunt montate în tavan, atât în sălile de operație cât și în compartimentul de terapie intensivă (ATI).

„Sunt niște aparate care creează un mediu curat. Ele filtrează aerul infectat cu bacterii care se dezvoltă în urma operațiilor pacienților care sunt internați, pacienților infecto-contagioși, etc.”, a explicat aceasta pentru Observatorul Prahovean.

„Normele actuale cer, obligatoriu, în saloanele de terapie intensivă, și în sălile de operație, existența acestor echipamente. Cu ajutorul acestora pacienții sunt mai protejați împotriva răspândirii infecțiilor nosocomiale”, a mai precizat medicul.

Pe scurt, aparatele de flux laminar au fost achiziționate prin PNRR de către Primăria Ploiești, în colaborare cu Ministerul Sănătății și în parteneriat cu Spitalul de Pediatrie Ploiești. Din cauza lipsei transformatorului electric acestea nu pot fi folosite, deși ele există deja în dotarea Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Este vorba de acele „hidoșenii” despre care Observatorul Prahovean a scris la începutul anului 2025.

De ce nu pot fi folosite aparatele de flux laminar

„Aceste echipamente au fost aduse, montate, dar spitalul este un spital vechi, cu un circuit electric vechi. Aceste aparate sunt mari consumatoare de energie și atunci este necesară furnizarea energiei de la un alt transformator.

Dacă noi punem în funcțiune aceste aparate, sar toate siguranțele și nu mai funcționează niciun aparat în spital. Deci este depășită capacitatea electrică a spitalului. (…) Sarcina electrică este prea mare pentru cât poate să ducă spitalul. De-asta trebuie un alt transformator, o altă sursă electrică”, a explicat, pentru Observatorul Prahovean, directorul Anca Miu.

Deoarece transformatoarele electrice sunt amplasate pe domeniul public, Primăria Ploiești este instituția care trebuie să se ocupe de achiziționarea transformatorului.