Cămine de bătrâni din Prahova, amendate de AJPIS

Mai multe cămine de bătrâni din Prahova și un centru de zi au fost sancționate de Agenţia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS). Funcționau fără licențe și fără personal suficient.

Controale la 30 de centre de asistență socială

Luna trecută, inspectorii sociali din cadrul AJPIS Prahova au efectuat 30 de controale la unități care desfășoară servicii sociale. Potrivit unui comunicat al instituției, printre nereguli s-au numărat lipsa licenței, nerespectarea capacității serviciilor sociale sau semnalizarea necorespunzătoare a căilor de acces.

În urma acestor controale, s-au dispus măsuri de remediere, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale, iar valoarea totală a amenzilor a fost de 140.000 de lei.

Cămine de bătrâni fără licență și cu personal insuficient

La solicitarea Observatorului Prahovean, conducerea AJPIS Prahova a transmis că Asociația Niciodată Singur – prietenii vârstnicilor, care administrează un centru de zi pentru persoane vârstnice, nu deține licenţă de funcţionare. Pentru acest motiv a fost aplicată o amendă contravențională în cuantum de 50.000 lei.

De asemenea și firma AS Vivere SRL, care administrează căminele de bătrâni Casa Seniorilor, Casa Seniorilor 1 și 2, din Bușteni, furnizează servicii sociale fără a deține licenţă de funcţionare, fiind amendată cu 80.000 de lei.

În plus, societatea a fost amendată cu alți 10.000 de lei pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse în controalele anterioare, respectiv personal insuficient care diminuează calitatea serviciilor prestate.

Lista căminelor de bătrâni cu licență din Prahova

Potrivit Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în Prahova funcționează cu licență 2 cămine de bătrâni de stat și alte 9 private. Acestea sunt: