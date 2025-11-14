Fermierii prahoveni estimează, pentru 2025, producții record la cereale și pun aceste cifre și pe baza opririi Sistemului Antigrindină. Sistemul Antigrindină în Prahova a fost contestat ani de zile de fermierii de aici. În iulie 2024, în Prahova, tragerea cu rachete de iodură de argint a fost oprită, prin ordin de ministru, la solicitarea fermierilor din cadrul Asociației Producătorilor de Cereale și Plante Tehnice (APCPT) Prahova. Aceștia susțineau că sistemul nu doar că nu combate grindina și nu stimuleză precipitațiile ci, chiar, produce secetă.

Ce spun datele oficiale la finalul primului sezon când Sistemul Antigrindină nu a funcționat? Fermierii prahoveni anunță producții record, suprafața afectată de secetă a scăzut de cinci ori, iar suprafața afectată de grindină a fost sub media anuală a perioadei în care a funcționat sistemul antigrindină. Concluziile lor: Sistemul Antigrindină nu a fost eficient, ba dimpotrivă, și seceta este mai periculoasă decât grindina.

Datele privind suprafețele afectate de secetă (ha)

An Suprafață secetă (ha) 2015 4.170 2016 4.493 2017 — 2018 4.130 2019 4.437 2020 44.553 2021 299,29 2022 15.066 2023 — 2024 34.957 Media 2015–2024 14.013,16 ha Abatere standard 16.636,47 ha 2025 7.018 ha

În datele statistice oficiale, grindina și seceta au abateri standard peste media calculată. Astfel, la grindină, potrivit datelor Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) Prahova, transmise către APCPT Prahova, suprafața medie afectată de grindină în perioada 2015–2024 a fost de 560,32 hectare. În 2025, cu Sistemul Antigrindină oprit, suprafața afectată a fost de 459,84 hectare. Abaterea standard este de ±738 hectare.

În ceea ce privește seceta, potrivit datelor DAJ Prahova, transmise către APCPT Prahova, acestea arată că seceta pedologică este cea care afectează culturile mult mai mult decât grindina.

În perioada 2015-2024, media suprafețelor agricole afectate de secetă a fost de 14.013 hectare. Abaterea standard acceptată în ceea ce privește seceta este de 16.636 de hectare, adică mai mult decât media calculată.

În anul 2025, potrivit datelor disponibile până acum, suprafața agricolă afectată de secetă a fost de 7.018 hectare, adică la jumătate față de media ultimilor ani. Reamintim faptul că, în 2025, Sistemul Antigrindină nu a funcționat.

În realitate, arată fermierii, trebuie găsite soluții care să combată seceta, nu grindina. „Dacă sunt 14.013 ha afectate, în medie, de secetă la 560 ha, în medie, afectate de grindină, adică de 25 de ori mai mult, este clar că problema este cu seceta”, spun fermierii.

Producții record de grâu și rapiță în Prahova, în 2025

În 2025, potrivit declarațiilor fermierilor, se așteaptă producții record la toate tipurile de cereale. Deja ceea ce au recoltat până acum depășește cu mult anii precedenți, când Sistemul Antigrindină a funcționat.

Fermierii prahoveni de la APCPT Prahova susțin că producțiile se datorează lipsei rachetelor antigrindină care provocau secetă. „Au fost peste 30.000 de hectare de culturi calamitate de secetă în 2024, cu Sistemul Antigrindină în funcțiune. În 2025, au fost 7.000 de hectare, cu Sistemul Antigrindină oprit”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Cosmin Olteanu, proprietarul fabricii de pâine Oltina.

„(…) Din punct de vedere al producției agricole, în 2024 am avut o producție de grâu de 1.500 de kilograme la hectar. În 2025, am recoltat, până acum, 8.000 de kilograme la hectar. Asta înseamnă o producție mai mare de peste cinci ori față de anul trecut.

La rapiță, în 2024, am avut 1.000 de kilograme pe hectar. În 2025, până acum, avem producție de 4.500 de kilograme la hectar. Ne așteptăm să avem producții record la finalul anului 2025 față de toți anii în care Sistemul Antigrindină a fost în funcțiune”, a detaliat acesta.

Sistemul Antigrindină, considerat nociv de fermierii din Prahova

Reprezentanții APCPT Prahova au fost cei care, încă de la început, au contestat eficiența Sistemului Antigrindină.

„Dacă ne uităm la datele Direcției Agricole Prahova, contrastul este șocant: în timp ce grindina afectează anual circa 560 ha, seceta pedologică lovește în medie peste 14.000 ha — uneori ajungând la 44.000 ha, cum s-a întâmplat în 2020. Cu toate acestea, sistemul antigrindină a fost finanțat prioritar, în timp ce seceta, fenomenul care produce peste 90% din pagubele agricole, a rămas complet neadministrat.

Mai mult, în 2025, când sistemul antigrindină a fost oprit complet, seceta s-a redus la jumătate față de media istorică, iar producțiile agricole au atins recorduri absolute. Este pentru prima dată când datele oficiale arată simultan: grindină mai puțină, secetă mai puțină și producții record în absența sistemului de intervenții atmosferice”, au declarat, pentru Observatorul Prahovean, reprezentanții APCPT Prahova.

Aceștia au analizat datele furnizate de Direcția Județeană de Agricultură Prahova și au ajuns la concluzia că: „Seceta este fenomenul dominant, afectând anual suprafețe de 20–100 de ori mai mari decât grindina. Dar statul finanțează exclusiv un sistem antigrindină, ignorând fenomenul real care produce pagube masive.”

Potrivit datelor furnizate de fermierii prahoveni, situația este clară: Anul 2025 a fost un an cu producții record, cu secetă mai puțină, cu grindină mai puțină. Astfel, poate suntem și noi, consumatorii, îndreptățiți să așteptăm diminuarea prețului la pâine în 2026 😉